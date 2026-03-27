Arsenal poluje na wielki talent. Na stole 30 mln euro

13:50, 27. marca 2026
Paweł Wątorski
Arsenal rozważa transfer Finna Jeltscha ze Stuttgartu - podaje Christian Falk z "Bildu". Dziennikarz dodał, że środkowy obrońca nie znajduje się obecnie w planach Bayernu Monachium.

Mikel Arteta
Na zdjęciu: Mikel Arteta

Finn Jeltsch na radarze Arsenalu

Arsenal w nadchodzącym letnim oknie transferowym planuje wzmocnić linię defensywną. Jak poinformował Christian Falk, na celowniku londyńskiego klubu znalazł się 19-letni środkowy obrońca VfB Stuttgart. Chodzi o Finna Jeltscha, który znakomicie spasuje się w barach niemieckiego klubu.

Mimo młodego wieku, Jeltsch zdążył już zaprezentować się z bardzo dobrej strony w Bundeslidze. W trwającym sezonie rozegrał 33 spotkania w pierwszym zespole i uchodzi za jednego z najbardziej obiecujących defensorów młodego pokolenia. Jego rozwój nie umknął uwadze skautów czołowych klubów, którzy regularnie monitorują jego występy.

Zainteresowanie zawodnikiem nie ogranicza się jedynie do Arsenalu. W kręgu klubów śledzących sytuację młodzieżowego reprezentanta Niemiec znajduje się również Liverpool. Jednocześnie Falk uciął spekulacje łączące Jeltscha z Bayernem Monachium, podkreślając, że obrońca nie znajduje się obecnie w planach transferowych bawarskiego giganta.

Według doniesień, potencjalny transfer może zamknąć się w kwocie około 30 milionów euro. Taka suma wydaje się bardziej osiągalna dla klubów z Premier League. Choć Arsenal dysponuje obecnie solidną linią defensywną, ewentualne sprowadzenie Jeltscha miałoby raczej charakter inwestycji w przyszłość. Jeltsch przeniósł się do Stuttgartu zimą 2025 roku z FC Nurnberg za blisko 10 mln euro. Jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2030 roku.

