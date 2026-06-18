Uzbekistan – Kolumbia: gdzie oglądać?
Jednym z najciekawiej zapowiadających się spotkań 2. kolejki fazy grupowej mistrzostw świata będzie starcie Meksyku z Koreą Południową. Obie reprezentacje rozpoczęły turniej od zwycięstw, dzięki czemu mają na koncie po trzy punkty i powalczą o samodzielne prowadzenie w grupie A. Atutem Meksykanów będzie własne boisko oraz wsparcie licznie zgromadzonych kibiców, ponieważ są oni jednym ze współgospodarzy mundialu. Początek tej rywalizacji w piątek, 19 czerwca o godzinie 03:00. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie można obejrzeć jutrzejszy pojedynek.
Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Meksyk – Korea Południowa.
Meksyk – Korea Południowa: transmisja w TV
Pojedynek między Meksykanami a Koreańczykami znajdziesz w tradycyjnej telewizji – na kanałach TVP 1 oraz TVP Sport – gdzie przed mikrofonami usiądą Frank Dzieniecki i Grzegorz Goncerz.
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Meksyk – Korea Południowa: stream online
Mecz w ramach 2. kolejki fazy grupowej mundialu oczywiście będzie dostępny również w internecie. Spotkanie obejrzysz w serwisie streamingowym tvpsport.pl.
Meksyk – Korea Południowa: kursy bukmacherskie
Meksyk – Korea Południowa: pytania i odpowiedzi
Ten mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym TVP Sport.
Początek tej rywalizacji już w piątek (19 czerwca) o godzinie 03:00.
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