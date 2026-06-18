Real Madryt gotowy na rozstanie! Gwiazdor otrzymał wolną rękę

17:15, 18. czerwca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Mundo Deportivo

Real Madryt podjął szokującą decyzję. Królewscy nie będą stawali Rodrygo na przeszkodzie. Brazylijczyk może sobie szukać nowego otoczenia, a klub nie utrudni mu transferu - przekazuje "Mundo Deportivo".

Piłkarze Realu Madryt
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Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Realu Madryt

Rodrygo na wylocie z Realu Madryt! Dostał wolną rękę

Real Madryt aktywnie pracuje na rynku transferowym. W czwartek klub potwierdził przybycie Ibrahimy Konate. Królewscy skupiają się również na rozstaniach i została już podjęta decyzja w sprawie przyszłości Rodrygo. Z informacji przekazanych przez „Mundo Deportivo” dowiadujemy się, że Brazylijczyk dostał wolną rękę od Los Blancos w poszukiwaniu sobie nowego zespołu.

Rodrygo nie będzie miał przeszkody ze strony Realu Madryt. Królewscy nie będą utrudniały Brazylijczykowi negocjacje z nowym zespołem i są gotowi zgodzić się na transfer. Sam zawodnik jednak jeszcze o tym nie myśli, ponieważ nie wyobraża sobie życia piłkarskiego poza Estadio Santiago Bernabeu.

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Na ten moment trudno przewidzieć, jaka przyszłość czeka Rodrygo. Być może wkrótce do Realu Madryt zgłosi się zainteresowany klub. Obecnie media nie przekazują, który zespół może myśleć o sprowadzeniu Brazylijczyka. Czas pokaże, gdzie w przyszłym sezonie będziemy oglądali wychowankowi Santosu.

Rodrygo w poprzednim sezonie rozegrał 27 spotkań w koszulce Realu Madryt. Brazylijczyk zdołał trzykrotnie wpisać się na listę strzelców, a także może pochwalić się sześcioma asystami. Portal „Transfermarkt” wycenia 25-latka na 45 milionów euro.

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