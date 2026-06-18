Górnik Zabrze przejmie cel transferowy Widzewa?!

Widzew Łódź nie może podjąć ostatecznej decyzji co do transferu Kamila Jakubczyka. Fakt ten wykorzystać może Górnik Zabrze i przejąć pomocnika, o czym poinformował Tomasz Włodarczyk z portalu "Meczyki.pl".

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Michal Gasparik

Górnik wejdzie do gry o Kamila Jakubczyka?!

Górnik Zabrze w nowym sezonie walczyć będzie na trzech frontach i wiele wskazuje na to, że taki stan rzeczy może utrzymać się dość długo. Szczególnie fani Trójkolorowych liczą na grę w europejskich pucharach. I choć w Lidze Mistrzów może być trudno, to jednak wciąż realna pozostaje przynajmniej Liga Konferencji Europy. Aby jednak udało się do niej awansować, konieczne są transfery.

Według informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka z portalu „Meczyki.pl”, nowym pomocnikiem Trójkolorowych może zostać Kamil Jakubczyk. Pomocnik Arki Gdynia w ostatnim czasie łączony był z wieloma klubami PKO Ekstraklasy, ale szczególnie zainteresowany jest Widzew Łódź. Jak jednak przekazano, drużyna z Serca Łodzi ma problem z ostateczną decyzją co do tego transferu, a ten fakt mogą wykorzystać właśnie Trójkolorowi.

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Kamil Jakubczyk w minionym sezonie rozegrał w sumie 33 mecze, w których zdobył trzy gole oraz zanotował jedną asystę. Młodzieżowy reprezentant Polski wyceniany jest przez serwis „Transfermarkt” na milion euro. 21-letni pomocnik w przeszłości reprezentował młodzieżowe zespoły Pogoni Szczecin.

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