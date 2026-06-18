Motor Lublin dogadał transfer bramkarza. Chciała go też Wisła Kraków

Mihai Popa jest blisko zostania nowym graczem Motoru Lublin. Bramkarz, którym interesowała się Wisła Kraków ma już dogadane warunki z nowym klubem. Informacje w tej sprawie przekazał Tomasz Włodarczyk z serwisu "Meczyki.pl".

fot. Kazimierz Koper / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Motoru Lublin

Mihai Popa ma zostać nowym bramkarzem Motoru Lublin

Motor Lublin w minionym sezonie poradził sobie całkiem dobrze w rozgrywkach PKO Ekstraklasy, ale mimo tego władze klubu zdecydowały się na zwolnienie Mateusza Stolarskiego. Jego następcą został dzisiaj ogłoszony Mariusz Misiura. Przed byłym szkoleniowcem Wisły Płock jednak trudne zadanie, bowiem w ostatnim czasie z klubu odeszło wielu zawodników. Trzeba więc na nowo budować kadrę.

Jednym z tych, którzy mają dołączyć do nowego Motoru Lublin jest Mihai Popa. Według informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka z portalu „Meczyki.pl”, Rumun ma już dogadane warunki z klubem. Nic nie jest jeszcze co prawda przesądzone, ale sprawa jest bliska finalizacji. Co ciekawe, zawodnikiem interesowała się także Wisła Kraków. Finalnie jednak wszystko wskazuje na to, że Popa będzie nową jedyną Motorowców.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Mihai Popa w minionym sezonie rozegrał w sumie 19 spotkań, w których zanotował osiem asyst. Łącznie na koncie tego 25-letniego bramkarza jest 80 występów w rumuńskiej ekstraklasie. W przeszłości związany był z włoskim Torino, ale nie dał rady zadebiutować w pierwszym zespole. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na milion euro.

Zobacz także: Grał w Lechii, był oferowany Wiśle Kraków. Królewski przekazała decyzję