Cracovia chce byłego piłkarza Lechii Gdańsk! Szykuje się głośny powrót do Ekstraklasy

17:45, 18. czerwca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Filip Trokielewicz / Piłka Nożna

Cracovia może przeprowadzić dość głośny transfer. Pasy są zainteresowane sprowadzeniem Conrado, który w przeszłości bronił barw Lechii Gdańsk - donosi Filip Trokielewicz z tygodnika "Piłka Nożna".

Bartosz Grzelak
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Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Bartosz Grzelak

Conrado może wzmocnić Cracovię!

Cracovia tego lata zamierza aktywnie pracować na rynku transferowym. Ostatnio ekstraklasowicz wzmocnił defensywę, pozyskując Dominika Baumgertnera. Teraz dowiadujemy się, że Pasy myślą o pozyskaniu byłego gracza Lechii Gdańsk. Filip Trokielewicz z tygodnia „Piłka Nożna” zdradza, że w kręgu ich zainteresowań znalazł się Conrado, który obecnie występuje w rumuńskim Otelul Galati.

Brazylijczyk zimą 2025 roku zakończył swoją dotychczasową przygodę piłkarską w Polsce. Defensor, mogący grać również na skrzydle, nie rozstał się z Lechią Gdańsk w dobrych relacjach, ponieważ zawodnik rozwiązał kontrakt z winy klubu. Do dziś między stronami toczy się konflikt. Tego lata jednak jest duża szansa, że 29-latek wróci do PKO Ekstraklasy, a jego nowym pracodawcą może zostać Cracovia.

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Na ten moment klub z Krakowa jeszcze nie poczynił konkretnych kroków dążących do transferu. Conrado znajduje się jedynie w ich kręgu zainteresowań. Być może wkrótce sytuacja ulegnie zmianie. Pasy muszą w swoim zarządzie przeanalizować sytuację i zapewne wkrótce zostanie podjęta definitywna decyzja w sprawie transferu Brazylijczyka.

Conrado w minionym sezonie rozegrał 32 spotkania w koszulce Otelul Galati. Boczny defensor zdołał ośmiokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył jedną asystę.

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