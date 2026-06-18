Szwajcaria – Bośnia i Hercegowina: znamy składy na kluczowy mecz grupy B

Szwajcaria zmierzy się z reprezentacją Bośni i Hercegowiny na stadionie w Los Angeles. To kluczowy mecz w walce o awans z grupy B. Oto składy na tę rywalizację.

Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Granit Xhaka (Szwajcaria - Australia)

Szwajcaria kontra Bośnia, znamy składy na mecz

Druga kolejka tegorocznego mundialu w grupie B zapowiada się niezwykle emocjonująco. To m.in. ze względu na fakt, że wszystkie cztery zespoły po pierwszej serii gier mają po punkcie. Szwajcaria bowiem sensacyjnie zremisowała z Katarem, a Kanada podzieliła się punktami przed własną publicznością w starciu z Bośnią i Hercegowiną.

Dlatego też drugi mecz może okazać się kluczowy dla wszystkich drużyn. Szwajcarzy podejmą w nim ekipę z Bałkanów, która nie jest faworytem. Wszystko jednak wskazuje na to, że czeka nas emocjonujące starcie, które przepełnione będzie walką o każdy centymetr boiska.

Helweci muszą zrewanżować się swoim kibicom za kompromitację w meczu z Katarem, zaś Bośniacy po pozytywnym przetarciu z Kanadyjczykami, będą chcieli to podtrzymać. Oto więc składy na mecz Szwajcaria – Bośnia i Hercegowina, które dysponowali obaj selekcjonerzy.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Szwajcaria: Kobel – Elvedi, Akanji, Rodriguez -Widmer, Aebischer, Xhaka, Ndoye – Rieder, Freuler – Embolo

Bośnia i Hercegowina: Vasilj – Dedić, Katić, Muharemović, Kolasinać – Alajbegovic, Tahirović, Sunjic, Memić – Demirović, Dzeko

Mecz Szwajcaria – Bośnia i Hercegowina rozpocznie się w czwartek 18 czerwca 2026 roku o godzinie 21:00 na stadionie w Los Angeles. Starcie to będzie transmitowane przez Telewizję Polską w programie pierwszym oraz na TVP Sport, a także na stronie i w aplikacji mibilnej sport.tvp.pl.

Zobacz także: Roberto Martinez skusi się na wielkie pieniądze? Trwają negocjacje