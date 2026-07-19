Antony dostał wielką ofertę. Brazylijczyk odrzucił zakusy giganta

Antony w ubiegłym roku opuścił Manchester United i przeniósł się do Realu Betis. Brazylijczyk w rozmowie z "Bildem" przyznał, że przed transferem do Hiszpanii otrzymał ofertę od Bayernu Monachium.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Antony

Bayern Monachium celował w transfer Antony’ego

Antony otwarcie opowiedział o zainteresowaniu Bayernu Monachium, które pojawiło się latem ubiegłego roku. W rozmowie z niemieckim dziennikiem „Bild” brazylijski skrzydłowy Realu Betis zdradził, że osobiście kontaktował się z nim trener bawarskiego klubu Vincent Kompany. Mimo prestiżowej propozycji zdecydował się jednak obrać inną drogę.

– To był oczywiście ogromny zaszczyt. Mam ogromny szacunek dla Bayernu Monachium i dla Vincenta Kompany’ego. To trener, którego bardzo podziwiam. Kiedy klub taki jak Bayern interesuje się tobą, a menedżer dzwoni do ciebie osobiście, to wiele znaczy dla każdego zawodnika – powiedział Antony.

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Choć możliwość dołączenia do jednego z największych klubów świata mogła wydawać się oczywistym wyborem, Brazylijczyk postawił na transfer do Betis. Jak sam przyznał, kluczowe znaczenie miały względy pozasportowe.

– To była decyzja, którą podjąłem wspólnie z rodziną. Przechodziłem wtedy przez trudny okres w życiu i potrzebowałem miejsca, w którym znów mógłbym być szczęśliwy – nie tylko jako piłkarz, ale także jako człowiek. Czułem, że Real Betis to idealny klub dla mnie. Dlatego w ogóle nie żałuję tej decyzji – wyjaśnił.

Antony opuścił Sao Paulo FC w 2020 roku i przeniósł się do Ajaxu Amsterdam. Po spędzonych dwóch latach w Holandii trafił do Manchesteru United. W zeszłym roku Betis wykupił 26-latka za 22 mln euro. W barwach hiszpańskiego klub rozegrał w sumie 72 spotkania, w których zdobył 23 bramki i dołożył 15 asyst.