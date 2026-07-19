Antony dostał wielką ofertę. Brazylijczyk odrzucił zakusy giganta

15:19, 19. lipca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Bild.de

Antony w ubiegłym roku opuścił Manchester United i przeniósł się do Realu Betis. Brazylijczyk w rozmowie z "Bildem" przyznał, że przed transferem do Hiszpanii otrzymał ofertę od Bayernu Monachium.

Antony
Obserwuj nas w
PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Antony

Bayern Monachium celował w transfer Antony’ego

Antony otwarcie opowiedział o zainteresowaniu Bayernu Monachium, które pojawiło się latem ubiegłego roku. W rozmowie z niemieckim dziennikiem „Bild” brazylijski skrzydłowy Realu Betis zdradził, że osobiście kontaktował się z nim trener bawarskiego klubu Vincent Kompany. Mimo prestiżowej propozycji zdecydował się jednak obrać inną drogę.

To był oczywiście ogromny zaszczyt. Mam ogromny szacunek dla Bayernu Monachium i dla Vincenta Kompany’ego. To trener, którego bardzo podziwiam. Kiedy klub taki jak Bayern interesuje się tobą, a menedżer dzwoni do ciebie osobiście, to wiele znaczy dla każdego zawodnika – powiedział Antony.

Promocja na finał MŚ: BONUS 500 PLN za wytypowanie drużyny z golem. Zarejestruj się w STS z kodem GOALPROMO

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Choć możliwość dołączenia do jednego z największych klubów świata mogła wydawać się oczywistym wyborem, Brazylijczyk postawił na transfer do Betis. Jak sam przyznał, kluczowe znaczenie miały względy pozasportowe.

To była decyzja, którą podjąłem wspólnie z rodziną. Przechodziłem wtedy przez trudny okres w życiu i potrzebowałem miejsca, w którym znów mógłbym być szczęśliwy – nie tylko jako piłkarz, ale także jako człowiek. Czułem, że Real Betis to idealny klub dla mnie. Dlatego w ogóle nie żałuję tej decyzji – wyjaśnił.

Antony opuścił Sao Paulo FC w 2020 roku i przeniósł się do Ajaxu Amsterdam. Po spędzonych dwóch latach w Holandii trafił do Manchesteru United. W zeszłym roku Betis wykupił 26-latka za 22 mln euro. W barwach hiszpańskiego klub rozegrał w sumie 72 spotkania, w których zdobył 23 bramki i dołożył 15 asyst.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości