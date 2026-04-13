Antonio Rudiger łączony z wielkim klubem. Gigant naciska na transfer

Antonio Rudiger nie wyklucza pozostania w Realu Madryt w następnym sezonie. Jednak Juventus Turyn w dalszym ciągu naciska na transfer niemieckiego obrońcy - donosi Fichajes.net.

Juventus rozważa transfer Antonio Rudigera

Antonio Rudiger, który dołączył do Realu Madryt jako wolny zawodnik z Chelsea w 2022 roku, bardzo szybko stał się jednym z liderów defensywy Królewskich. Przyszłość niemieckiego stopera wciąż pozostaje nie do końca jasna. Władze Realu chcą przedłużyć jego umowę, jednak do tej pory nie osiągnięto porozumienia.

Główne różnice dotyczą długości nowego kontraktu oraz warunków finansowych. Rudiger, znajdujący się na zaawansowanym etapie kariery, liczy na jeszcze jeden duży kontrakt, który odpowiednio odzwierciedli jego rolę i znaczenie dla drużyny. Z kolei Rea stara się zachować równowagę finansową i konsekwentnie trzymać się swojej polityki płacowej. Sytuacja Rudigera przyciąga uwagę wielkich klubów.

Najbardziej zdeterminowany wydaje się Juventus. Klub z Turynu poszukuje doświadczonego lidera defensyw. Według doniesień, Stara Dama podjęła już wstępne kroki, by przekonać zawodnika do transferu. Mimo rosnącego zainteresowania ze strony włoskiego giganta, priorytetem Rudigera pozostaje kontynuowanie kariery w Madrycie. Piłkarz czuje się dobrze w klubie i ceni sobie atmosferę panującą w szatni oraz relacje z kibicami.

Czas działa jednak na niekorzyść Królewskich. Jeśli negocjacje nie zakończą się sukcesem w najbliższych miesiącach, sytuacja może się skomplikować, a Juventus spróbuje wykorzystać okazję na rynku transferowym. W obecnym sezonie 33-letni obrońca rozegrał 20 spotkań we wszystkich rozgrywkach i zdobył jedną bramkę.