Alarm w Interze Mediolan! Transfer opóźniony, piłkarz nie przeszedł badań

Anan Khalaili miał zostać w piątek (10 lipca) nowym piłkarzem Interu Mediolan. Transfer jest opóźniony. Pojawiły się komplikacje, ponieważ La Gazzetta dello Sport poinformowała, że Izraelczyk nie przeszedł badań. Zlecone zostały dodatkowe testy w przyszłym tygodniu.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Inter Mediolan czeka na dodatkowe wyniki badań Anana Khalailiego

Inter Mediolan sfinalizował do tej pory trzy transfery przed startem sezonu 2026/2027. Przede wszystkim po wypożyczeniu wykupiony został Manuel Akanji. Środkowy obrońca odszedł definitywnie z Man City za kwotę 15 milionów euro. Do Mediolanu po krótkiej przerwie wrócił Aleksandar Stanković, za którego Nerazzurri zapłacili Club Brugge ok. 23 miliony euro. Nowym bramkarzem został Ivan Provedel.

Kolejnym wzmocnieniem w kadrze mistrzów Włoch miał być Anan Khalaili. Izraelczyk ma zastąpić Denzela Dumfriesa, który przeniósł się do Realu Madryt. W piątek (10 lipca) Inter chciał ogłosić transfer, ale piłkarz Royale Union Saint-Gilloise nie przeszedł badań medycznych.

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La Gazzetta dello Sport poinformowała, że Khalaili nie mógł przez to podpisać kontraktu z Interem Mediolan. Na początku przyszłego tygodnia, czyli w poniedziałek oraz we wtorek przejdzie dodatkowe testy, które zlecił Instytut Medycyny Sportowej CONI. Nie podano przyczyny braku pozytywnego wyniku badań. Warto jednak dodać, że przepisy w Serie A pod tym względem są dość surowe.

Nie oznacza to jeszcze, że transfer upadł. Oczywiście w Mediolanie może panować niepokój, ale raczej każdy w klubie nastawia się, że w przyszłym tygodniu sprawa zostanie wyjaśniona, a Khalaili będzie mógł podpisać kontrakt z mistrzem Włoch.

Ostatni sezon Khalaili spędził w Union Saint-Gilloise. Łącznie rozegrał 52 mecze, w których strzelił 6 goli i zaliczył 6 asyst.