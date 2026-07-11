Messi kontra szwajcarska defensywa. Przewidywane składy na mecz Argentyna – Szwajcaria

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Julian Alvarez i Leo Messi

Przewidywane składy na mecz Argentyna – Szwajcaria

Już w nocy z soboty na niedzielę wyłoniony zostanie ostatni półfinalista Mistrzostw Świata 2026. O godzinie 3:00 czasu polskiego Argentyna zmierzy się ze Szwajcarią. Faworytem pozostają obrońcy tytułu, jednak Helweci już kilkukrotnie pokazali podczas tego turnieju, że potrafią skutecznie przeciwstawić się znacznie wyżej notowanym rywalom.

Lionel Scaloni najprawdopodobniej nie zdecyduje się na większe roszady w składzie. Od pierwszej minuty mają wystąpić m.in. Emiliano Martinez, Cristian Romero, Alexis Mac Allister, Enzo Fernandez, Lautaro Martinez oraz Lionel Messi, który jest największą gwiazdą Albicelestes i współliderem klasyfikacji strzelców mundialu.

Również Murat Yakin powinien postawić na sprawdzoną jedenastkę. W wyjściowym składzie spodziewani są Gregor Kobel, Manuel Akanji, Granit Xhaka, Dan Ndoye, Breel Embolo oraz Ruben Vargas. Szwajcarzy będą chcieli po raz kolejny oprzeć swoją grę na dobrze zorganizowanej defensywie i szybkim przechodzeniu do kontrataków.

Przewidywane składy

Argentyna: E. Martinez; Molina, Romero, Li. Martinez, Tagliafico; De Paul, Paredes, Fernandez, Mac Allister; Messi, La. Martinez

Szwajcaria: Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Jashari, Xhaka, Freuler; Ndoye, Embolo, Vargas

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