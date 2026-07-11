Tuchel wskazał kluczowego piłkarza Anglii. „Jest w życiowej formie”

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Thomas Tuchel

Harry Kane rozstrzyga mecze na naszą korzyść – mówi Tuchel

Reprezentacja Anglii jest jeden mecz od bycia w gronie czterech najlepszych drużyn narodowych na świecie. W ćwierćfinale czeka ich mecz z Norwegią, którą można uznać za jedno z największych objawień turnieju. Na boisku zobaczymy dwóch topowych napastników. Po jednej stronie zagra Erling Haaland, a po drugiej Harry Kane. O Angliku w ciepłych słowach wypowiadał się selekcjoner Thomas Tuchel.

– Mówimy o nim po każdym meczu, bo to on rozstrzyga je na naszą korzyść. Brakuje mi już słów, żeby go opisywać. Jest naszym liderem, naszym kapitanem i daje przykład własną postawą. Jest w życiowej formie i znajduje się na najwyższym poziomie w swojej karierze, co bardzo nam pomaga. Przewodzi, dając przykład, i motywuje wszystkich wokół siebie – mówi Thomas Tuchel o Harrym Kanie.

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Kane podtrzymał fantastyczną formę z sezonu klubowego. Łącznie w trakcie Mistrzostw Świata strzelił sześć goli i zaliczył asystę w pięciu meczach. Na ten moment zajmuje 4. miejsce w klasyfikacji strzelców. Wyprzedzają go jedynie wspomniany już Haaland (7) oraz Leo Messi (8) i Kylian Mbappe (8). Na co dzień Kane gra w Bayernie Monachium, z którym jest związany od sierpnia 2023 roku. W ciągu trzech sezonów zdołał strzelić aż 146 bramek w 147 meczach. Dwukrotnie zdobył Złotego Buta dla najlepszego strzelca w Europie.