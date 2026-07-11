Rashford wystawiony na rynek. Giganci mówią „TAK”, ale jest haczyk

Marcus Rashford może wkrótce zmienić klubowe barwy. Anglik został zaoferowany AS Romie i SSC Napoli. Niemniej jego wysokie wymagania finansowe komplikują rozmowy.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

Rashford czeka na jeden telefon. To może zmienić cały transfer

Marcus Rashford ponownie znalazł się w centrum transferowych spekulacji. Przyszłość napastnika Manchesteru United pozostaje niepewna, a kolejne doniesienia wskazują, że przedstawiciele zawodnika sondują rynek w poszukiwaniu nowego pracodawcy. Jak informuje AS Roma Live, nazwisko reprezentanta Anglii zostało przedstawione dwóm czołowym klubom Serie A – AS Romie oraz SSC Napoli.

Obie ekipy doskonale znają klasę piłkarza i nie ukrywają, że jego umiejętności mogłyby znacząco podnieść jakość ofensywy. Problemem pozostają jednak kwestie ekonomiczne. Rashford należy do najlepiej opłacanych graczy związanych z Manchesterem United, a jego roczne zarobki mają sięgać mniej 8,4 miliona euro. Dla włoskich klubów byłby to wydatek trudny do zaakceptowania, zwłaszcza przy obecnych realiach finansowych Serie A.

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Według informacji przekazywanych przez źródło, zarówno Roma, jak i Napoli monitorują sytuację, lecz na tym etapie nie traktują Anglika jako priorytetowego celu transferowego. Oznacza to, że ewentualny ruch mógłby nabrać tempa dopiero wtedy, gdy warunki finansowe ulegną zmianie.

Znacznie konkretniej działa natomiast Tottenham Hotspur. Londyńczycy mają być klubem, który wykonał dotychczas najbardziej zdecydowane kroki w kierunku sprowadzenia 28-latka. Mimo to rozmowy nie należą do łatwych. Kluczową przeszkodą pozostaje sportowa ambicja zawodnika, który chce występować w Lidze Mistrzów.