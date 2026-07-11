Messi w drodze po półfinał. Argentyna kontra Szwajcaria

Leo Messi i spółka w sobotnią noc zagra o półfinał Mistrzostw Świata 2026. Przeciwnikiem Argentyny będzie niezwykle niewygodna Szwajcaria. Faworytem tego starcia będą oczywiście obrońcy tytułu.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Lionel Messi

Argentyna się męczy, a Szwajcaria tanio skóry nie sprzeda

W nocy z soboty na niedzielę na Arrowhead Stadium w Kansas City rozegrany zostanie ostatni ćwierćfinał Mistrzostw Świata 2026. Argentyna zmierzy się ze Szwajcarią w walce o awans do najlepszej czwórki turnieju. Albicelestes chcą zrobić kolejny krok w kierunku obrony tytułu, natomiast Helweci staną przed szansą na osiągnięcie jednego z największych sukcesów w swojej historii.

Argentyna w fazie pucharowej najpierw pokonała Republikę Zielonego Przylądka 3:2, a następnie po emocjonującym spotkaniu wyeliminowała Egipt, ponownie zwyciężając 3:2. Bohaterem drużyny Lionela Scaloniego pozostaje Leo Messi, który błyszczy na turnieju i po raz kolejny jest najważniejszą postacią swojej reprezentacji.

Szwajcarzy z kolei najpierw pewnie pokonali Algierię 2:0, a w 1/8 finału po niezwykle zaciętym meczu wyeliminowali Kolumbię dopiero po serii rzutów karnych. Zespół Murata Yakina imponuje przede wszystkim grą w defensywie – w fazie pucharowej nie stracił jeszcze ani jednej bramki. To właśnie szczelna szwajcarska obrona stanie przed niezwykle trudnym zadaniem zatrzymania rozpędzonej Argentyny i Lionela Messiego.

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Najwięcej uwagi przed ćwierćfinałem przyciąga oczywiście Lionel Messi. Kapitan reprezentacji Argentyny zdobył na tegorocznym mundialu osiem bramek i walczy o tytuł króla strzelców mundialu. Dla Albicelestes jest nie tylko najlepszym snajperem, ale również głównym kreatorem gry. Szwajcarzy będą musieli znaleźć sposób, by ograniczyć jego wpływ na boiskowe wydarzenia.

Choć Leo Messi pozostaje największą gwiazdą tego spotkania, Argentyna ma w swoich szeregach znacznie więcej zawodników mogących przesądzić o awansie. Świetny turniej rozgrywa także Enzo Fernandez. Z kolei największym atutem Szwajcarii jest doskonale zorganizowana defensywa, która w fazie pucharowej nie straciła jeszcze ani jednej bramki. To właśnie starcie argentyńskiej siły w ataku ze szwajcarskim murem zapowiada się jako jeden z kluczowych elementów tego ćwierćfinału.

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Przewidywane składy na mecz Argentyna – Szwajcaria

Argentyna: E. Martinez; Molina, Romero, Li. Martinez, Tagliafico; De Paul, Paredes, Fernandez, Mac Allister; Messi, La. Martinez

Szwajcaria: Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Jashari, Xhaka, Freuler; Ndoye, Embolo, Vargas

Kiedy odbędzie się mecz Argentyna – Szwajcaria?

Pojedynek między Argentyną a Szwajcarią będzie transmitowany zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i internecie. Mecz odbędzie się w niedzielę (12 lipca) o godzinie 03:00. Spotkanie w ramach Mistrzostw Świata 2026 możesz obejrzeć na kanale telewizyjnym TVP1 oraz TVP Sport, a także w serwisie streamingowym tvpsport.pl. Zawody skomentują Jacek Laskowski i Robert Podoliński.