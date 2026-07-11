Górnik Zabrze idzie po potężny transfer. W CV Galatasaray i Kopenhaga

Górnik Zabrze zainteresował się 3-krotnym reprezentantem Danii, który ma doświadczenie w Lidze Mistrzów. Jak donosi Golazzo Sports, tym piłkarzem jest Elias Jelert. Obrońca ma w CV Galatasaray, Kopenhagę czy Southampton.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Lukas Podolski

Elias Jelert w kręgu zainteresowań Górnika Zabrze

Górnik Zabrze nie tylko sprzedaje, ale także kupuje nowych zawodników. Na ten moment bilans transferowy wygląda następująco: odeszło dziewięciu piłkarza za łączną kwotę prawie 10 milionów euro. Z kolei przyszło ośmiu graczy za mniej więcej 2,5 mln euro. Zysk pod względem finansowym jest więc bardzo duży, co pozwala na kolejne wzmocnienia, których można się jeszcze spodziewać.

Z odniesień serwisu Golazzo Sports wynika, że w kręgu zainteresowań Górnika Zabrze znalazł się Elias Jelert. To 3-krotny reprezentant Danii, który ostatni sezon spędził na wypożyczenie w Southampton na poziomie Championship. Jest wyceniany na 5 milionów euro.

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Jelert ma na swoim koncie występy w Lidze Mistrzów, gdzie grał razem z FC Kopenhagą, której jest wychowankiem. Latem 2024 roku przeszedł do Galatasaray za kwotę 9 milionów euro. W Turcji grał często, ale krótko, przez co wylądował w Southampton. Pobyt na zapleczu Premier League kompletnie mu nie wyszedł. W całym sezonie zagrał jedynie 11 meczów.

Duńczyk gra jako prawy obrońca, ale może z powodzeniem wystąpić także na lewej stronie lub jako wahadłowy. Źródło dodaje, że w grę nie wchodzi raczej transfer definitywny, a jedynie wypożyczenie. Jelert wciąż ma ważny kontrakt z Galatasaray do połowy 2029 roku.