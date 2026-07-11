Flick prosi Barcelonę o transfer czołowego obrońcy świata

Barcelona finalizuje kolejny transfer do ataku, natomiast Hansi Flick nie zapomina też o defensywie. Poprosił Dumę Katalonii o pozyskanie jednego z najlepszych obrońców świata - ujawnia "El Nacional".

fot. Joan Gosa / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Flick chce w Barcelonie Salibę. Odrzuca inne gwiazdy

Barcelona sprowadziła już tego lata Anthony’ego Gordona, a do tego dopina transfer Karima Adeyemiego. Ewidentnie jej priorytetem jest przebudowa ofensywy. Z drużyną pożegnali się Robert Lewandowski i Marcus Rashford, a kolejne odejścia są możliwe – mowa tu o Ferranie Torresie, który ma być bliski przenosin do Paris Saint-Germain. Marzeniem Blaugrany pozostaje Julian Alvarez, o którego zamierza walczyć w kolejnych tygodniach. Hansi Flick nie zapomina jednak o wzmocnieniach defensywy.

Szkoleniowiec Blaugrany jest zdania, że bez jakościowej formacji obronnej nie uda się sięgnąć po najważniejsze trofeum, czyli Ligę Mistrzów. Na przestrzeni ostatnich miesięcy przymierzani do gry na Camp Nou byli Alessandro Bastoni oraz Nico Schlotterbeck. Marzeniem Flicka jest jednak ktoś inny. „El Nacional” ujawnia, że miał on poprosić włodarzy Barcelony o transfer Williama Saliby.

Przekonanie Francuza do przeprowadzki graniczy z cudem. Jakiś czas temu przedłużył kontrakt z Arsenalem i jest zadowolony z tego projektu. Flick wierzy jednak, że Barcelona podejmie skuteczną próbę i sfinalizuje szokujący transfer.

Pozyskanie Saliby wiąże się z wielkim wysiłkiem oraz potężnym wydatkiem. Flick widzi w nim lidera defensywy na lata – idealnie pasuje do jego systemu gry, cechując się szybkością, siłą, rozegraniem piłki i umiejętnością wygrywania pojedynków. Na transfer gwiazdy Arsenalu czają się też Real Madryt czy PSG, ale na dzisiaj najbliżej mu oczywiście do pozostania w Londynie.

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