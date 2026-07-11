Garnacho chce odejść z Chelsea. Może trafić do znanego klubu

Alejandro Garnacho ma za sobą słaby sezon i jest chętny na zmianę otoczenia. Chelsea planuje jego sprzedaż. AS Roma jest zainteresowana pozyskaniem Argentyńczyka - informuje Fabrizio Romano.

fot. MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Alejandro Garnacho

Chelsea szykuje się do sprzedaży Garnacho

Chelsea rozpoczyna nową przygodę pod wodzą Xabiego Alonso, który po kilku miesiącach przerwy od pracy wraca na ławkę trenerską. Ma on za sobą trudny okres w Realu Madryt, a na Stamford Bridge chce się odbudować. Przed nim wymagające zadanie – The Blues w poprzednim sezonie potężnie rozczarowali, nie dostając się nawet do europejskich pucharów. Kibice oczekują, że tym razem zespół będzie w stanie walczyć o najwyższe cele na krajowym podwórku.

Pierwszym zadaniem Alonso jest przebudowa drużyny. Musi wytypować zawodników, których Chelsea powinna zatrzymać oraz tych, którzy mogą trafić na sprzedaż. W tej drugiej grupie znajduje się Alejandro Garnacho – jego dotychczasowy pobyt w Londynie nie należy do udanych i wiele wskazuje na to, że wkrótce się zakończy.

Argentyńczyk ma świadomość, że pod wodzą Alonso będzie grał niewiele, dlatego jest otwarty na zmianę otoczenia. Fabrizio Romano ujawnia, że zarówno on, jak i klub, mają takie same plany dotyczące przyszłości. Byłym zawodnikiem Manchesteru United interesuje się AS Roma. Problem w tym, że chciałaby go wypożyczyć, natomiast Chelsea naciska na sprzedaż.

Być może kluby będą szukały drogi do porozumienia. Garnacho wzbudza też zainteresowanie na Wyspach Brytyjskich, ale po bardzo słabym sezonie drużyny nie są do niego przekonane.

🚨🇦🇷 Alejandro Garnacho, also open to leaving Chelsea as club prepares to sell him in case of permanent deal proposal.



AS Roma want Garnacho but on initial loan, Chelsea insist on permanent to open doors.



Garnacho would be keen on Roma move. pic.twitter.com/yLmSLtIEPB — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 11, 2026

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