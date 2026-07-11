Adeyemi w Barcelonie! Ocena transferu zaniepokoi kibiców

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Karim Adeyemi

Kibice Barcelony mogą czuć niepokój. Adeyemi to duży znak zapytania

FC Barcelona lada moment sfinalizuje drugi transfer w trakcie letniego okienka. Co ciekawe, ponownie będzie to zawodnik, którego nominalną pozycją jest bycie skrzydłowym. Zazwyczaj gra po prawej stronie, ale gdy zachodzi taka potrzeba, może wystąpić również na lewym skrzydle, a także zagrać jako napastnik. Uniwersalność Karima Adeyemi’ego z pewnością będzie dużym atutem dla Hansiego Flicka.

Jak jednak transfer Adeyemi’ego wypada w innych aspektach? Otóż z wypowiedzi Rafała Gikiewicz w Kanale Sportowym wynika, że fani Barcelony mogą czuć duży niepokój. Reprezentant Niemiec jak sugeruje były bramkarz m.in. Zagłębia Lubin jest bardzo podanty na kontuzję, przytrafiają mu się słabe mecze, w których nie trafia do bramki z dwóch metrów i często się obraża. Oczywiście jest w stanie zagrać świetny mecz, ale jednak gość Kanału Sportowego wymienił więcej negatywnych niż pozytywnych cech 24-letniego zawodnika.

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– Jest to bardzo chimeryczny zawodnik, bardzo podatny na kontuzje, ale kluczem jest to, że miał już tylko rok kontraktu, dlatego cena jest niska. Potrafi zagrać wyśmienite spotkanie, ale potrafi też nie trafić do bramki z dwóch metrów. Często się obraża. Nie wiem, czy to najlepszy wybór, ale z plusów: przede wszystkim ma tempo. Ma też coś, co Barcelona bardzo ceni, czyli umiejętność gry w pojedynkach jeden na jednego. Flick zna go z niemieckich boisk, więc na pewno ma na niego plan – mówił Rafał Gikiewicz w Kanale Sportowym.

Adeyemi spędził w Borussii Dortmund cztery sezon. Trafił tam latem 2022 roku z RB Salzburg za 30 mln euro. Łącznie rozegrał 146 spotkań, w których strzelił 36 bramek i zanotował 25 asyst. FC Barcelona zapłaci za niego 22 mln euro plus dodatkowe 7 mln euro w bonusach.