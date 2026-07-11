Atletico Madryt ma nową gwiazdę! Transfer za 40 milionów euro

fot. Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Diego Simeone

Atletico ogłasza transfer Hjulmanda

Atletico Madryt ogłasza drugi letni transfer. Po pozyskaniu Alejandro Grimaldo priorytetem było wzmocnienie środka pola. Swego czasu łączony z przenosinami do stolicy Hiszpanii był Leon Goretzka. Ostatecznie Los Rojiblancos sięgają po gwiazdę Sportingu i reprezentacji Danii. Pięcioletni kontrakt podpisał Morten Hjulmand, który uchodził za główny cel transferowy.

Nieoficjalnie mówi się, że transfer Hjulmanda kosztował Atletico minimum 40 milionów euro. To kwota, która może uchodzić za promocyjną – w przeszłości przymierzano go do Manchesteru United, który usłyszał znacznie większą wycenę.

27-letni Duńczyk od 2023 roku grał dla Sportingu, gdzie trafił z Lecce. W Portugalii znacząco się rozwinął, trafiając na radary najmocniejszych klubów w Europie. Batalię o jego podpis finalnie zwyciężyło Atletico, finalizując drugi transfer w tym okienku.

¡Bienvenido, Hjulmand! 🔴⚪



Acuerdo con el Sporting CP para el traspaso del centrocampista internacional danés, quien firma por nuestro club hasta 2031.



➡️ https://t.co/Z84XsrVHWf pic.twitter.com/jWc6jysVtP — Atlético de Madrid (@Atleti) July 11, 2026

Hjulmand rozegrał dla Sportingu 141 spotkań i zdobył dziesięć bramek. Wspólnie z portugalskim klubem występował w Lidze Mistrzów czy Lidze Europy, a na krajowym podwórku dwukrotnie zdobywał mistrzostwo. Duńczyk wkrótce dołączy do zespołu Atletico i będzie przygotowywał się do przyszłego sezonu już w La Lidze.

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