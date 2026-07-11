Wisła Kraków wiąże z nim bardzo duże nadzieje. Nowy Kuziemka?!

Wisła Kraków chce stawiać na młodzież. Podczas okresu przygotowawczego błyszczy Oliwier Pławiński, o którym otwarcie mówi Jarosław Królewski. To nowa nadzieja Białej Gwiazdy.

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Wisła postawi na kolejny talent? Zachwycił podczas przygotowań

Wisła Kraków ogłosiła w piątek trzeci letni transfer- wzmocnił ją Elie Youan. Francuski skrzydłowy podpisał trzyletni kontrakt, co sugeruje, że klub wiele od niego oczekuje. Jarosław Królewski zapowiedział, że w przyszłym tygodniu do drużyny dołączy jeszcze jeden zawodnik. Ma to być napastnik.

Kolejne ruchy kadrowe są możliwe, ale Biała Gwiazda nie zamierza się spieszyć. Wygląda na to, że napastnik będzie ostatnim transferem przed startem Ekstraklasy. Królewski tłumaczy to również chęcią dalszego stawiania na utalentowaną młodzież. W poprzednim sezonie w barwach Wisły błyszczeli Maciej Kuziemka, Jakub Krzyżanowski czy Mariusz Kutwa. Klub oczywiście z nich nie rezygnuje, a do tego chce włączyć do pierwszej drużyny kolejnych młodych zawodników.

Z zespołem do nowego sezonu przygotowuje się 17-letni Oliwier Pławiński. Regularnie grał w meczach towarzyskich, pokazując się z bardzo dobrej strony. Królewski wprost mówi, że zachwycił sztab szkoleniowy swoimi umiejętnościami. Niewykluczone, że skrzydłowy dostanie szansę w Ekstraklasie.

– Bardzo nas pozytywnie zaskoczyli młodzi zawodnicy z Akademii. Mamy Oliwiera Pławińskiego, który świetnie pokazał się w trakcie naszego obozu przygotowawczego. Widzimy braki, ale to jest rolą sztabu, żeby chłopaka, który ma siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia lat wychować, żeby tych braków nie miał – powiedział właściciel Wisły Kraków podczas oficjalnej konferencji.

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