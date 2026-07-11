Holandia rozważa legendę na selekcjonera. Ostatnio prowadził Polaka

12:31, 11. lipca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  soccernews.nl

Reprezentacja Holandii została bez selekcjonera. Po Mistrzostwach Świata 2026 zrezygnował Ronald Koeman. Jak podaje serwis soccernews.nl, pod uwagę brany jest Robin van Persie.

Piłkarze reprezentacji Holandii
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fot. Action Plus Sports Images Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Holandii

Robin van Persie może zostać selekcjonerem reprezentacji Holandii

Reprezentacja Holandii będzie chciała jak najszybciej zapomnieć o trwającym jeszcze mundialu. Oranje mieli walczyć o wyższe cele, ale odpadli już w 1/16 finału, co uznano za spore rozczarowanie. Ronald Koeman od razu zrezygnował ze stanowiska selekcjonera. Tamtejsza federacja szuka więc nowego trenera, który podejmie wyzwania i przygotuje kadrę do Mistrzostw Europy w 2028 roku.

W gronie kandydatów wymieniano duże nazwiska jak Pep Guardiola, Arne Slot czy Erik ten Hag. Ten pierwszy pozostaje jedynie w sferze marzeń. Były menedżer Man United od razu odmówił, ponieważ jest związany z Twente jako Dyrektor Techniczny. Z kolei były opiekun Liverpoolu w teorii mógłby podjąć się tego wyzwania, ale obecnie pobiera pokaźną pensję na bezrobociu po odsunięciu od pracy.

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Z informacji serwisu soccernews.nl wynika, że w kręgu zainteresowań holenderskiej federacji znalazł się Robin van Persie. To były reprezentant kraju, który razem z kadrą Oranje dotarł do finału mundialu w 2010 roku. Karierę zakończył w 2019 roku, a niedługo potem rozpoczął przygodę jako trener grup młodzieżowych w Feyenoordzie. W lipcu 2024 roku podjął pierwszą samodzielną pracę jako trener Heerenveen. Po kilku miesiącach zgłosił się po niego klub z Rotterdamu, z którym pracował aż do czerwca 2026 roku. Jednym z jego zawodników był reprezentant Polski – Jakub Moder.

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