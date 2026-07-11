Scaloni nie ma wątpliwości. Tak ocenił Messiego

15:04, 11. lipca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  ESPN

Argentyna w ćwierćfinale Mistrzostw Świata 2026 zagra ze Szwajcarią. Na przedmeczowej konferencji prasowej Lionel Scaloni wypowiedział się na temat Leo Messiego. Z ust selekcjonera padły same superlatywy.

Lionel Messi
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Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Lionel Messi

Lionel Scaloni: Dopóki Leo Messi będzie chciał grać, będzie najlepszy

Reprezentacja Argentyny w nocy z soboty na niedzielę zagra w ćwierćfinale Mistrzostw Świata 2026. Przeciwnikiem obrońców tytułu na tym etapie turnieju będzie Szwajcaria. Albicelestes mają za sobą niezwykle ciężkie spotkania w fazie pucharowej, ale ostatecznie udało im się pokonać Republikę Zielonego Przylądka i Egipt. Helweci natomiast szczelną defensywą odprawili z kwitkiem Algierię oraz Kolumbię.

Na przedmeczowej konferencji prasowej z dziennikarzami spotkał się selekcjoner reprezentacji Argentyny Lionel Scaloni. Szkoleniowiec sporo uwagi poświęcił Leo Messiemu, podkreślając, że mimo 39 lat kapitan Albicelestes wciąż pozostaje kluczową postacią zespołu. Zdaniem trenera wszystko, co robi na boisku, ma ogromny wpływ na grę drużyny.

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Prawda jest taka, że obecnie Leo znacznie częściej gra bliżej środka boiska, ale cała nasza drużyna, a szczególnie zawodnicy poruszający się wokół niego, dostosowują do niego swoją grę. To dzieje się całkowicie naturalnie. Zespół dostrzegł, że z tej strefy potrafi stwarzać zagrożenie, zwłaszcza dzięki podaniom na przeciwległą stronę, gdzie nasi piłkarze mogą wbiegać w wolne przestrzenie. Myślę, że było to bardzo wyraźnie widoczne – powiedział Lionel Scaloni, cytowany przez „ESPN”.

Leo biega praktycznie tyle samo, co zawsze. Nie jest tak, że pokonuje znacznie więcej lub mniej kilometrów. Różnica polega na tym, że teraz wszystko, co robi, jest o wiele bardziej decydujące. Być może zaskakuje to ludzi, którzy go dobrze nie znają i spodziewali się, że w wieku 39 lat nie będzie już prezentował takiego poziomu. Powtarzałem to wiele razy – dopóki będzie chciał grać, będzie najlepszy. Wierzę w to nie dlatego, że jestem jego trenerem. Dopóki ma w sobie tę chęć, pozostanie najlepszym piłkarzem – dodał.

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