Jagiellonia znów przegrała, a Imaz nie krył wściekłości. „Zawsze przeciwko nam”

09:03, 11. października 2026 09:36, 11. października 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  TVPSport.pl

Jesus Imaz nie krył frustracji po porażce Jagiellonii Białystok z Górnikiem Zabrze (1:3). Hiszpan w rozmowie z TVPSport.pl zakwestionował konkretne decyzje arbitra.

Jesus Imaz
Obserwuj nas w
fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Jesus Imaz

Burza po meczu Jagiellonii!

Jesus Imaz wpisał się na listę strzelców, ale jego trafienie nie wystarczyło, aby zatrzymać rozpędzonego Górnika Zabrze. Dla Jagiellonii była to już czwarta porażka z rzędu, a dodatkowe emocje wywołały kontrowersje związane z pracą Wojciecha Mycia. W pierwszej połowie zawodnik Żółto-czerwonych domagał się rzutu karnego po starciu z Rafałem Janickim. Po przerwie arbiter anulował natomiast kolejną bramkę gospodarzy, dopatrując się przewinienia Andersa Klynge.

Hiszpan po spotkaniu nie ukrywał rozczarowania zarówno wynikiem, jak i sposobem rozstrzygnięcia spornych sytuacji. W rozmowie z TVPSport.pl szczegółowo opisał zdarzenia, które jego zdaniem mogły wpłynąć na przebieg rywalizacji.

– Oczywiście, jesteśmy smutni. Jesteśmy wkurzeni, bo znowu gramy u siebie i przegrywamy. To nie jest nasza droga, bo cały czas wygrywaliśmy, a teraz jest zły moment. Uważam, że podczas meczu były sytuacje, które mogły odmienić losy spotkania. W pierwszej połowie dla mnie był ewidentny rzut karny. Mam nawet na stopie ślady po starciu z Janickim. Rozmawiałem z nim i powiedział, że tak, to był karny – przyznał Imaz.

400 PLN za gola Legii lub Wisły w promocji Superbet na hit Ekstraklasy. Zarejestruj się z kodem GOAL. Sprawdź szczegóły!

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Największe pretensje zawodnik miał jednak o brak analizy pierwszej sytuacji przez sędziów VAR. Zwrócił przy tym uwagę na kontrast między decyzją z pierwszej połowy a anulowaniem gola po przerwie. – Nie wiem, czemu sędzia nie poszedł do VAR-u i nie sprawdził tej sytuacji, bo w drugiej połowie, gdy strzeliłem drugiego gola, stał metr przed Andersem Klynge i puścił akcję dalej. Potem poszedł do VAR-u, anulował bramkę. W piłce zdarzają się takie sytuacje. Dzisiaj nie były po naszej stronie, a przeciwko nam. Te sytuacje 50 na 50 zawsze są gwizdane przeciwko nam, ale ok, nie chcę szukać wymówek – powiedział Hiszpan cytowany przez TVPSport.pl.

Imaz zdaje sobie jednak sprawę, że Jagiellonia musi szybko zareagować na serię niepowodzeń. Przed drużyną kolejne ważne spotkania, a już w czwartek czeka ich rywalizacja w Lidze Europy z Araratem-Armenia.

– Wszyscy wiedzą, że to zły moment. Jak powiedziałem w szatni, teraz jest czas na poprawę. Chcę to zobaczyć już w czwartek, bo mamy tutaj ważny mecz w Lidze Europy, a później znowu Ekstraklasę. Może jesteśmy trochę oddaleni od pierwszego miejsca, ale przed nami jeszcze dużo meczów, długa runda i oczywiście będziemy walczyć do końca – podsumował piłkarz Jagiellonii.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości