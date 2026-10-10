Vinicius Junior wyleciał z boiska! Real bronił się do końca

22:57, 10. października 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Goal.pl

Real Madryt wygrał z Villarrealem (1:0), choć od 73. minuty grał w dziesięciu. Czerwoną kartkę dostał VInicius Junior. Komplet punktów Los Blancos zapewnił Yan Diomande, który strzelił pierwszego gola w klubie.

Vinicius Junior
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Newscom / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Vinicius dostał czerwoną kartkę, ale Real dowiózł wynik

Real Madryt w sobotę późnym wieczorem podejmował przed własną publicznością Villarreal. Po zwycięstwie FC Barcelony podopieczni Jose Mourinho musieli wygrać, aby utrzymać kontakt w tabeli La Liga. Zadanie wykonali, choć w końcówce meczu musieli radzić sobie w osłabieniu.

Pierwsza połowa w wykonaniu Los Blancos była kompletnie do zapomnienia. Strzałów na bramkę było jak na lekarstwo. Najlepszą okazję do zdobycia bramki już na samym początku zmarnował Kylian Mbappe, który z bliskiej odległości uderzył tylko w lewy słupek. Po czterdziestu pięciu minutach obie drużyny schodziły do szatni przy bezbramkowym remisie. Więcej działo się w drugiej połowie.

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Po obu stronach w końcu poprawiono celownik i bramkarze mieli więcej pracy. Przełamanie przyszło w 62. minucie, gdy do siatki trafił Yan Diomande. Dla Iworyjczyka było to pierwsze trafienie w barwach Realu Madryt. Niedługo potem bramkarza pokonał również Vinicius Junior, lecz sędzia anulował trafienie. W 73. minucie Brazylijczyk zupełnie stracił rozum, ciągnąć rywala za włosy. W efekcie dostał czerwoną kartkę, osłabiając zespół.

Końcówka była bardzo brzydka, a sędzia musiał często sięgać po kartki. Żółtym kartonikiem ukarał m.in. Ibrahima Konate oraz Antonio Rudigera. Mimo gry w osłabieniu podopieczni Jose Mourinho dowieźli cenne zwycięstwo do ostatniego gwizdka. W efekcie strata do Barcelony pozostała na poziomie sześciu punktów. W przyszłym tygodniu zmierzą się z Romą w Lidze Mistrzów oraz z Sevillą w La Liga.

Real Madryt 1:0 Villarreal (62′ Diomande)

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