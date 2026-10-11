Real Madryt na czele niechlubnego rankingu. Barcelona daleko w tyle

07:56, 11. października 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  MasterChip (X)

Real Madryt ustanowił niechlubny rekord w La Liga. Królewscy po sobotnim meczu z Villarreal mają już 42 gole nieuznane przez VAR. Informację podał profil MisterChip (Alexis) na X.

Kylian Mbappe
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fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Real Madryt zdominował zaskakujący ranking

Real Madryt od lat znajduje się w centrum dyskusji dotyczących decyzji sędziowskich, a najnowsze statystyki ponownie zwróciły uwagę na ten temat. Od wprowadzenia systemu VAR do rozgrywek La Liga w sezonie 2018/2019 stołeczna ekipa zgromadziła aż 42 przypadki anulowanych bramek. Ostatnia taka sytuacja miała miejsce 10 października podczas starcia z Villarrealem.

Przewaga Los Blancos nad pozostałymi zespołami jest wyraźna. Drugie miejsce w zestawieniu zajmują Atletico Madryt i Villarreal, którym sędziowie nie uznali po 22 gole. Oznacza to, że oba kluby mają na koncie dokładnie połowę przypadków odnotowanych w przypadku ich lokalnego rywala z Madrytu.

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Na kolejnych pozycjach znalazły się Celta Vigo, Real Sociedad oraz Sevilla. Każda z tych drużyn ma 20 anulowanych bramek. FC Barcelona plasuje się natomiast niżej, z dorobkiem 19 goli, które nie zostały uznane po analizie wideo. Tym samym różnica między madryckimi gigantami w tej statystyce wynosi już 23 trafienia.

Warto jednak pamiętać, że sama liczba anulowanych bramek nie przesądza o tym, czy dany klub był niesprawiedliwie traktowany przez arbitrów. VAR służy przede wszystkim do korygowania istotnych błędów, a decyzje o nieuznaniu trafień mogą wynikać między innymi ze spalonego lub przewinienia. Statystyka opublikowana przez MisterChip pokazuje jednak, jak wyraźnie Real wyróżnia się na tle ligowych rywali pod tym względem.

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