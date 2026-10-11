El Clasico zagrożone! Romano ujawnił kulisy wyrzucenia Viniciusa

08:30, 11. października 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Fabrizio Romano (X)

Vinicius Junior może mieć duże problemy po czerwonej kartce w starciu z Villarreal. Fabrizio Romano na X ujawnił treść raportu sędziego, mogącego mieć wpływ na karę Brazylijczyka.

Vinicius Junior
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fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Real może stracić Viniciusa na El Clasico

Vinicius Junior nie dokończył sobotniego spotkania, w którym Real Madryt finalnie wygrał z Villarreal (0:1). Napastnik gospodarzy trafił do siatki, ale po analizie VAR arbiter anulował bramkę i ukarał go czerwoną kartką. Powodem było złapanie za włosy pomocnika gości Nathana-Dylana Saliby. Na tym jednak sprawa się nie zakończyła, ponieważ zachowanie piłkarza po wykluczeniu również znalazło się w dokumentacji sędziowskiej.

Według informacji przekazanych przez Fabrizio Romano na X arbiter zwrócił uwagę na reakcję Brazylijczyka po pokazaniu mu czerwonej kartki. Z raportu wynika, że zawodnik nie zaakceptował decyzji i wciąż manifestował swoje niezadowolenie. To właśnie ten fragment może okazać się istotny przy określaniu wymiaru zawieszenia gwiazdora Królewskich.

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W raporcie sędzia szczegółowo opisał sytuację. „Po wyrzuceniu z boiska, będąc jeszcze na boisku, Vinicius nadal kwestionował moją decyzję, krzycząc głośno i agresywnie zbliżając się do mnie. Koledzy z drużyny musieli go powstrzymać. Nie mogłem zrozumieć żadnych konkretnych słów” – brzmi relacja. Opis wskazuje, że arbiter odnotował nie tylko protesty, ale również zachowanie, które wymagało interwencji innych zawodników Realu.

Teraz istotne będzie to, jak organy dyscyplinarne zinterpretują zapis w raporcie i jaką karę nałożą na Brazylijczyka. Stawką jest nie tylko jego dostępność w najbliższych spotkaniach ligowych, ale również występ przeciwko FC Barcelonie. El Clasico zaplanowano na 25 października, a dłuższe zawieszenie może pozbawić Real jednego z najważniejszych piłkarzy w ofensywie. Ostateczny wymiar kary pozostaje jednak kwestią decyzji odpowiednich władz.

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