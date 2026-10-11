Kounde usłyszał to od Flicka. Trener Barcelony nie zamierza robić wyjątków

Hansi Flick ostrzega piłkarza Barcelony
Hansi Flick nie szczędził pochwał francuskiemu obrońcy, doceniając jego podejście do pracy i ambicję. Niemiecki szkoleniowiec podkreślił, że każdego dnia widzi zaangażowanie zawodnika, który chce nieustannie się rozwijać.
– Jules Kounde to w 100 procentach profesjonalny zawodnik. W 100 procentach profesjonalny człowiek. Widzę to każdego dnia. On zawsze chce rywalizować coraz lepiej – przyznał trener FC Barcelony cytowany przez profil BarcaUniversal na X.
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Dobre nastawienie nie oznacza jednak, że 27-latek może być spokojny o miejsce w podstawowej jedenastce. Flick konsekwentnie podkreśla, że przy wyborze składu kieruje się przede wszystkim aktualną dyspozycją piłkarzy oraz wymaganiami konkretnego spotkania. W tak mocnej kadrze nawet uznani zawodnicy muszą liczyć się z rywalizacją o minuty.
Szkoleniowiec jasno przedstawił swoje stanowisko, zaznaczając, że pozycja w drużynie nie daje nikomu gwarancji występu od pierwszej minuty. – Zawsze zastanawiamy się, kto jest najlepszy w tym momencie, w tym meczu… Niemniej czasami trzeba pogodzić się z tym, że może zacząć mecz z ławki rezerwowych – wyjaśnił Flick.
Trener Blaugrany uważa, że szeroki wybór zawodników jest atutem zespołu, nawet jeśli nie wszyscy mogą regularnie rozpoczynać spotkania.
– To jest jakość tej drużyny. Mamy wielu zawodników na naprawdę dobrym poziomie i o dobrej jakości – podsumował Niemiec.
Wypowiedź trenera dla Julesa Kounde to wyraźny sygnał, że o jego roli w zespole będą decydować forma i potrzeby drużyny, a nie dotychczasowa pozycja w hierarchii.