Kounde usłyszał to od Flicka. Trener Barcelony nie zamierza robić wyjątków

Hansi Flick ostrzegł Julesa Kounde, że nawet jego profesjonalizm nie zagwarantuje miejsca w składzie FC Barcelony. O słowach trenera poinformował BarcaUniversal na platformie X.

fot. DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Hansi Flick ostrzega piłkarza Barcelony

Hansi Flick nie szczędził pochwał francuskiemu obrońcy, doceniając jego podejście do pracy i ambicję. Niemiecki szkoleniowiec podkreślił, że każdego dnia widzi zaangażowanie zawodnika, który chce nieustannie się rozwijać.

– Jules Kounde to w 100 procentach profesjonalny zawodnik. W 100 procentach profesjonalny człowiek. Widzę to każdego dnia. On zawsze chce rywalizować coraz lepiej – przyznał trener FC Barcelony cytowany przez profil BarcaUniversal na X.

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Dobre nastawienie nie oznacza jednak, że 27-latek może być spokojny o miejsce w podstawowej jedenastce. Flick konsekwentnie podkreśla, że przy wyborze składu kieruje się przede wszystkim aktualną dyspozycją piłkarzy oraz wymaganiami konkretnego spotkania. W tak mocnej kadrze nawet uznani zawodnicy muszą liczyć się z rywalizacją o minuty.

🚨 Hansi Flick: "Jules Kounde is a 100% professional player. A 100% professional person."



"I see it everyday. He always wants to compete better and better."



"We're always thinking about who's the best in this moment, in this game… but sometimes he has to accept that he can… pic.twitter.com/wOZwB4Xn6A — Barça Universal (@BarcaUniversal) October 10, 2026

Szkoleniowiec jasno przedstawił swoje stanowisko, zaznaczając, że pozycja w drużynie nie daje nikomu gwarancji występu od pierwszej minuty. – Zawsze zastanawiamy się, kto jest najlepszy w tym momencie, w tym meczu… Niemniej czasami trzeba pogodzić się z tym, że może zacząć mecz z ławki rezerwowych – wyjaśnił Flick.

Trener Blaugrany uważa, że szeroki wybór zawodników jest atutem zespołu, nawet jeśli nie wszyscy mogą regularnie rozpoczynać spotkania.

– To jest jakość tej drużyny. Mamy wielu zawodników na naprawdę dobrym poziomie i o dobrej jakości – podsumował Niemiec.

Wypowiedź trenera dla Julesa Kounde to wyraźny sygnał, że o jego roli w zespole będą decydować forma i potrzeby drużyny, a nie dotychczasowa pozycja w hierarchii.