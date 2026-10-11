Kounde usłyszał to od Flicka. Trener Barcelony nie zamierza robić wyjątków

08:13, 11. października 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  BarcaUniversal (X)

Hansi Flick ostrzegł Julesa Kounde, że nawet jego profesjonalizm nie zagwarantuje miejsca w składzie FC Barcelony. O słowach trenera poinformował BarcaUniversal na platformie X.

Hansi Flick
Obserwuj nas w
fot. DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Hansi Flick ostrzega piłkarza Barcelony

Hansi Flick nie szczędził pochwał francuskiemu obrońcy, doceniając jego podejście do pracy i ambicję. Niemiecki szkoleniowiec podkreślił, że każdego dnia widzi zaangażowanie zawodnika, który chce nieustannie się rozwijać.

– Jules Kounde to w 100 procentach profesjonalny zawodnik. W 100 procentach profesjonalny człowiek. Widzę to każdego dnia. On zawsze chce rywalizować coraz lepiej – przyznał trener FC Barcelony cytowany przez profil BarcaUniversal na X.

400 PLN za gola Legii lub Wisły w promocji Superbet na hit Ekstraklasy. Zarejestruj się z kodem GOAL. Sprawdź szczegóły!

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Dobre nastawienie nie oznacza jednak, że 27-latek może być spokojny o miejsce w podstawowej jedenastce. Flick konsekwentnie podkreśla, że przy wyborze składu kieruje się przede wszystkim aktualną dyspozycją piłkarzy oraz wymaganiami konkretnego spotkania. W tak mocnej kadrze nawet uznani zawodnicy muszą liczyć się z rywalizacją o minuty.

Szkoleniowiec jasno przedstawił swoje stanowisko, zaznaczając, że pozycja w drużynie nie daje nikomu gwarancji występu od pierwszej minuty. – Zawsze zastanawiamy się, kto jest najlepszy w tym momencie, w tym meczu… Niemniej czasami trzeba pogodzić się z tym, że może zacząć mecz z ławki rezerwowych – wyjaśnił Flick.

Trener Blaugrany uważa, że szeroki wybór zawodników jest atutem zespołu, nawet jeśli nie wszyscy mogą regularnie rozpoczynać spotkania.

– To jest jakość tej drużyny. Mamy wielu zawodników na naprawdę dobrym poziomie i o dobrej jakości – podsumował Niemiec.

Wypowiedź trenera dla Julesa Kounde to wyraźny sygnał, że o jego roli w zespole będą decydować forma i potrzeby drużyny, a nie dotychczasowa pozycja w hierarchii.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości