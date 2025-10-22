Ziółkowski zrobił pozytywne wrażenie. Gasperini wskazał jedyny mankament Polaka

Gian Piero Gasperini pochwalił Jana Ziółkowskiego przed meczem z Viktorią Pilzno w Lidze Europy. Włoski szkoleniowiec widzi w Polaku spory potencjał i liczy na jego dalszy rozwój.

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Jan Ziółkowski

Trener Romy zadowolony z reprezentanta Polski

Gian Piero Gasperini spotkał się z mediami przed spotkaniem z Viktorią Pilzno i odniósł się do formy swojego młodego zawodnika. Szkoleniowiec Romy przyznał, że Jan Ziółkowski zrobił na nim bardzo dobre wrażenie podczas treningów i widać u niego duży potencjał. W jego opinii jedynym elementem, nad którym piłkarz musi jeszcze popracować, są zbyt częste wślizgi. Dodał jednak, że można to poprawić.

– Ziółkowski zrobił na mnie wrażenie. Widziałem go na treningach i wiem, że to obiecujący zawodnik. Ma dobre cechy. Jednak ma tendencję do zbyt częstych wślizgów to jedyny mankament, nad którym musimy popracować – powiedział Włoch.

20-latek, który trafił do Romy podczas letniego okna transferowego, stopniowo przekonuje do siebie nowego trenera Giallorossich. W ostatnich tygodniach dostaje minuty i na boisku pokazuje dużą pewność siebie. W związku z tym jego pozycja w zespole powoli się poprawia, a w poprzednim starciu przeciwko Interowi Mediolan zagrał bardzo solidne 35 minut.

Nic więc dziwnego, że wtorek we włoskich mediach pojawiła się informacja, że polski defensor może dostać szansę gry od pierwszej minuty w najbliższym meczu Ligi Europy z Viktorią Pilzno. Polscy kibice z pewnością liczą na kolejne udane występy.

