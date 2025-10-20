Juventus przygotował listę potencjalnych następców Tudora. Padły wielkie nazwiska

Igor Tudor może stracić pracę w Juventusie po serii słabych wyników, a klub już przygotowuje listę kandydatów na jego miejsce - donosi La Gazzetta dello Sport.

Christian Santi / Alamy Na zdjęciu: Igor Tudor

Igor Tudor znajduje się pod coraz większą presją

Juventus rozpoczął nowy sezon w bardzo dobrym stylu, bo od trzech zwycięstw w Serie A. Jednak później wszystko się posypało. Po wygranej z Interem 4:3 Bianconeri nie odnieśli ani jednego zwycięstwa.

Zespół zanotował pięć remisów z rzędu i jedną porażkę. W związku z tym presja na Igorze Tudorze rośnie z meczu na mecz. Chorwat w dwóch najbliższych spotkaniach przeciwko Realowi Madryt w Lidze Mistrzów oraz Lazio w Serie A ma walczyć o posadę.

Władze klubu sporządziły już listę potencjalnych kandydatów na następcę 47-letniego trenera. Pierwszym z nich jest Luciano Spalletti. Były selekcjoner reprezentacji Włoch pozostaje bez pracy od czerwca i jest gotowy wrócić na ławkę. W 2023 roku zdobył mistrzostwo z Napoli.

Drugim trenerem na liście jest Roberto Mancini, który także rozważa powrót do Serie A. Obaj szkoleniowcy to doświadczeni fachowcy, ale ich zatrudnienie byłoby kosztowne. Dlatego trzecią opcją jest Raffaele Palladino.

W ostatnich dniach doszło nawet do spotkania z młodym szkoleniowcem. 41-latek wcześniej prowadził Fiorentinę i Monzę, a styl gry prowadzonych przez niego zespołów zyskał uznanie wśród kibiców i ekspertów. Przyszłość Tudora może rozstrzygnąć się w ciągu kilku dni, dlatego Juventus zamierza szybko przeanalizować wszystkie dostępne opcje.

