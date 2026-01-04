Ziółkowski nie ma łatwo. Włoskie media z krytycznymi uwagami

Jan Ziółkowski nie ma łatwych początków w AS Romie. Włoskie media bardzo krytycznie oceniły jego ostatni występ przeciwko Atalancie. Dziennikarz zwracają uwagę na błędy w defensywie.

Independent Photo Agency/Alamy Na zdjęciu: Jan Ziółkowski

Ziółkowski punktowany przez Włochów

Jan Ziółkowski jeszcze w letnim okienku transferowym przeniósł się do AS Romy z Legii Warszawa. Transfer ten dla wielu wydawał się być naturalny, bowiem Polak zdecydowanie wyróżniał się w PKO Ekstraklasie, ale też pojawiały się pytania, czy to nie zbyt duży krok. Okazuje się jednak, że pomimo obaw, środkowy obrońca dostaje swoje szanse dość często, choć nie można o nim powiedzieć, że jest pierwszym wyborem w zespole z Wiecznego Miasta.

Doskonały tego przykład mieliśmy w ostatnim meczu Romy, która mierzyła się z Atalantą. Polak zmieniony został już w przerwie tej rywalizacji, co mogło wielu kibiców dziwić. Niemniej włoskie media bardzo krytycznie przyjrzały się temu występowi reprezentanta Polski i mocno go wypunktowały.

– Zbyt często gubił pozycję. Pod koniec pierwszej połowy zaliczył co prawda udaną interwencję, ale reszta meczu to były błędy – pisze „La Gazzetta dello Sport”, przyznając Polakowi notę 5.

– Widoczny był brak pomysłu na to, jak zatrzymać ataki rywali – dodało z kolei „Calciomercato.web”, które wystawiło Ziółkowskiemu taką samą notę.

Jan Ziółkowski dla zespołu ze stolicy Włoch ma 10 spotkań, w sumie niespełna 400 minut na murawie. Dodając mecze z Legii Warszawa, to łącznie w tym sezonie ma 19 rozegranych meczy i jedną asystę. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 7,5 miliona euro.

