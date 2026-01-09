Ziółkowski najlepszy w Serie A. W tym nikt mu nie dorównuje

Jan Ziółkowski zbiera coraz lepsze recenzje za swoje występy w Romie. Okazuje się, że w jednej ze statystyk nie ma sobie równych na poziomie Serie A.

René Nijhuis / Alamy Na zdjęciu: Jan Ziółkowski

Ziółkowski dominuje w jednej ze statystyk w Serie A

Jan Ziółkowski miał bardzo trudne początki w AS Romie. Gian Piero Gasperini nie zwykł stawiać na Polaka w początkowej fazie sezonu. Z czasem jednak defensor zaczął przekonywać do siebie doświadczonego szkoleniowca.

Ziółkowskiemu z pewnością pomogła też sytuacja kadrowa Giallorossich. Polak skorzystał na brakach kadrowych i w końcu przebił się do wyjściowego składu, A gdy już dostał szansę to wykorzystał ją maksymalnie i jest podstawowym graczem Romy w ostatnich tygodniach. Choć nie zawsze zbiera bardzo dobre recenzje za swoje występy to widać u niego postęp i determinację.

Ostatnie cztery spotkania drużyny Gasperiniego to aż trzy występy Jana Ziółkowskiego po 90 minut. Tylko w meczu z Atalantą spisał się dość słabo i został zmieniony w przerwie.

Jak się okazuje, Polak w jednej ze statystyk jest najlepszy spośród wszystkich graczy Serie A. – Jan Ziółkowski jest graczem włoskiej ekstraklasy z najwyższym procentem zablokowanych prób dryblingu. Udaremnił 84,6% – wyliczył serwis Planeta Roma.

Kolejny mecz AS Roma rozegra już w sobotę 10 stycznia przeciwko Sassuolo. Wszystko wskazuje na to, że były piłkarz Legii Warszawa w tym pojedynku otrzyma kolejną szansę od Gian Piero Gasperiniego i zamelduje się w wyjściowym składzie.

Zobacz również: Barcelona zmienia zdanie ws. Lewandowskiego. Flick zdecydował