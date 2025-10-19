Ziółkowski na ustach Włochów. Na takie słowa czekał

Jan Ziółkowskim w meczu z Interem Mediolan zameldował się na murawie już w 55. minucie meczu. Pomimo porażki swojego zespołu, Polak zebrał bardzo dobre opinie ze strony Włochów.

Nicola Ianuale/Alamy Na zdjęciu: Jan Ziółkowski

Ziółkowski zbiera dobre recenzje po hicie Serie A

Jan Ziółkowski to bez cienia wątpliwości jeden z najbardziej utalentowanych piłkarzy reprezentacji Polski. Raptem 20-letni środkowy obrońca tego lata zamienił Legię Warszawa na zespół AS Romy i pomimo początkowych obaw, z pewnością można powiedzieć, że ma dobre pierwsze wejścia do zespołu z Wiecznego Miasta.

Szczególnie dobrze zaprezentował się on we wczorajszym meczu przeciwko Interowi Mediolan w absolutnym hicie tej kolejki włoskiej Serie A. Zespół z Rzymu przegrał to starcie 0:1, ale pomimo niekorzystnego wyniku, Polak zebrał bardzo dobre opinie ze strony włoskich mediów. Jan Ziółkowski na murawie pojawił się bowiem już w 55. minucie rywalizacji i w tym czasie zanotował kilka udanych odbiorów i przechwytów.

– Ten chłopak ma charakter i nie boi się walczyć. Świetny wybór, wydaje się, że dyrektor sportowy Massara dobrze zrobił, wybierając go napisała włoska gazeta „Corriere della Sera”.

– Odważny, wyglądał dobrze, nawet w starciach z takim przeciwnikiem, jak Esposito. Ma osobowość, a zatrzymanie jednej z akcji Mkhitaryana było kluczowe – dodała z kolei „La Gazzetta dello Sport”.

