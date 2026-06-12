Manchester United jest na dobrej drodze, aby przeprowadzić hitowy transfer. Czerwone Diabły wyprzedziły Real Madryt i są bardzo bliskie sprowadzenia Mateusa Fernandesa z West Hamu United - donosi "The Times".

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Mateus Fernandes coraz bliżej Manchesteru United!

Manchester United nie zamierza oszczędzać podczas letniego okienka transferowego. Teraz uwaga Czerwonych Diabłów jest skupiona na Mateusie Fernandesie. Jednak o tego piłkarza walczą z Realem Madryt. Tymczasem przełomowe informacje dla angielskiego giganta przekazuje „The Times”. Otóż zespół z Old Trafford jest już bardzo bliski sprowadzenia gwiazdy West Hamu United.

Wspomniane źródło zdradza, że Manchester United właśnie wyprzedził Real Madryt. W tej chwili Mateus Fernandes jest najbliżej przeprowadzki na Old Trafford. Czerwone Diabły już wcześniej rozpoczęły prace nad transferem portugalskiego pomocnika, ale teraz ich działania zostały zintensyfikowane. Lada moment zawodnik Młotów może zatem wylądować pod skrzydłami Michaela Carricka.

Real Madryt również postrzega Mateusa Fernandesa jako cel transferowy. Przede wszystkim reprezentant Portugalii wzbudza zainteresowanie samego Jose Mourinho. Szkoleniowiec Królewskich może być zatem niepocieszony, jeśli zawodnik finalnie wzmocni Manchester United. Zbliżamy się powoli do końca transferowej sagi z udziałem piłkarza Młotów.

Mateus Fernandes ma za sobą przełomowy sezon. Choć zakończył się on spadkiem West Hamu United z Premier League. Portugalczyk jednak prezentował się znakomicie i zapracował sobie na wielki transfer.