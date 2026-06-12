Flick domaga się zmian w Barcelonie. Przedstawił żądania

Hansi Flick oczekuje, że FC Barcelona dokona zmian w sztabie szkoleniowym. Jak donosi AS, w klubie ma pojawić się nowy trener przygotowania fizycznego. Relacje niemieckiego szkoleniowca z Julio Tousem są coraz gorsze.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona musi zmienić sztab szkoleniowy. Flick postawił sprawę jasno

FC Barcelona w drugim sezonie pod wodzą Hansiego Flicka nie zdobyła potrójnej korony, ale skończyła rozgrywki z mistrzostwem oraz superpucharem Hiszpanii. Łącznie za kadencji 61-latka Duma Katalonii wygrała pięć trofeów. W porównaniu do kampanii 2024/2025 tym razem musieli borykać się z wieloma kontuzjami, za co szkoleniowiec obwinia trenera przygotowania fizycznego.

W związku z tym Flick domaga się zmian w Barcelonie. Jak donosi dziennik AS, poprosił o jak najszybszą zmianę szefa przygotowania fizycznego. Jego relacje z Julio Tousem są coraz gorsze. Hiszpańskiego specjalistę miałby zastąpić Holger Broich, czyli były członek sztabu szkoleniowego reprezentacji Niemiec oraz Bayernu Monachium. Flick oczekuje, że zmiana nastąpi przed startem obozu. „Oczekuję, że sprawa zostanie rozwiązana przed startem okresu przygotowawczego” – miał powiedzieć członkom pionu sportowego.

Warto dodać, że FC Barcelona rozpocznie przygotowania do nowego sezonu 13 lipca. W porównaniu do zeszłego roku większa część obozu odbędzie się w Ciutat Esportiva. W planach jest jedynie wyjazd do Anglii na przedsezonowe sparingi. Kadrę pierwszego zespołu czeka kilka zmian. Wiadomo, że z klubem pożegnał się Robert Lewandowski. Z kolei pierwszym transferem został Anthony Gordon.