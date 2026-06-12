Manchester United zainteresował się utalentowanym pomocnikiem z Ligue 1

15:52, 12. czerwca 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  TEAMtalk

Mamadou Sangare uchodzi za czołowego pomocnika w lidze francuskiej. Jego występy bacznie śledzi Manchester United - podaje serwis TEAMtalk.

Michael Carrick
Obserwuj nas w
Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Mamadou Sangare pod lupą Manchesteru United

Manchester United powoli przygotowuje się do kolejnego sezonu, w którym będzie rywalizował w Lidze Mistrzów. Przypomnijmy, że ekipa Czerwonych Diabłów zakończyła minioną kampanię na trzecim miejscu w tabeli Premier League, dzięki czemu wywalczyła awans do najbardziej prestiżowych rozgrywek w Europie. Władze angielskiego giganta zdają sobie sprawę, że rywalizacja na kilku frontach będzie wymagała odpowiednio szerokiej kadry. Z tego powodu klub z Old Trafford już teraz analizuje potencjalne wzmocnienia przed startem nowych rozgrywek.

Jednym z priorytetów Manchesteru United jest zwiększenie jakości w środku pola. Trener zespołu Red Devils – Michael Carrick – liczy na większą rywalizację w drugiej linii, zwłaszcza po odejściu Casemiro. Jak informuje brytyjski serwis „TEAMtalk”, uwagę klubu Premier League przykuł Mamadou Sangare. 23-letni malijski pomocnik na co dzień z powodzeniem występuje w RC Lens i zbiera bardzo dobre recenzje za swoją grę w Ligue 1. Skauci z Old Trafford od dłuższego czasu monitorują jego rozwój i rozważają podjęcie konkretnych działań.

Sangare występuje we Francji od sierpnia 2025 roku, gdy przeniósł się na Stade Felix-Bollaert z Rapidu Wiedeń za dokładnie osiem milionów euro. W ostatnim sezonie rozegrał 39 spotkań, zdobył trzy bramki oraz zanotował cztery asysty. Szesnastokrotny reprezentant Mali jest związany z Lens kontraktem obowiązującym do 30 czerwca 2030 roku. Według danych portalu „Transfermarkt” wartość rynkowa utalentowanego pomocnika wynosi obecnie około 40 milionów euro, co może oznaczać spory wydatek dla zainteresowanych klubów.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości