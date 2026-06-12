Manchester United zainteresował się utalentowanym pomocnikiem z Ligue 1

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Mamadou Sangare pod lupą Manchesteru United

Manchester United powoli przygotowuje się do kolejnego sezonu, w którym będzie rywalizował w Lidze Mistrzów. Przypomnijmy, że ekipa Czerwonych Diabłów zakończyła minioną kampanię na trzecim miejscu w tabeli Premier League, dzięki czemu wywalczyła awans do najbardziej prestiżowych rozgrywek w Europie. Władze angielskiego giganta zdają sobie sprawę, że rywalizacja na kilku frontach będzie wymagała odpowiednio szerokiej kadry. Z tego powodu klub z Old Trafford już teraz analizuje potencjalne wzmocnienia przed startem nowych rozgrywek.

Jednym z priorytetów Manchesteru United jest zwiększenie jakości w środku pola. Trener zespołu Red Devils – Michael Carrick – liczy na większą rywalizację w drugiej linii, zwłaszcza po odejściu Casemiro. Jak informuje brytyjski serwis „TEAMtalk”, uwagę klubu Premier League przykuł Mamadou Sangare. 23-letni malijski pomocnik na co dzień z powodzeniem występuje w RC Lens i zbiera bardzo dobre recenzje za swoją grę w Ligue 1. Skauci z Old Trafford od dłuższego czasu monitorują jego rozwój i rozważają podjęcie konkretnych działań.

Sangare występuje we Francji od sierpnia 2025 roku, gdy przeniósł się na Stade Felix-Bollaert z Rapidu Wiedeń za dokładnie osiem milionów euro. W ostatnim sezonie rozegrał 39 spotkań, zdobył trzy bramki oraz zanotował cztery asysty. Szesnastokrotny reprezentant Mali jest związany z Lens kontraktem obowiązującym do 30 czerwca 2030 roku. Według danych portalu „Transfermarkt” wartość rynkowa utalentowanego pomocnika wynosi obecnie około 40 milionów euro, co może oznaczać spory wydatek dla zainteresowanych klubów.