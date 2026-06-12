Real Madryt się nie zatrzymuje i rusza po kolejny wielki transfer. Królewscy teraz wyznaczyli za cel sprowadzenie Josko Gvardiola z Manchesteru City - informuje "TEAMtalk".

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Josko Gvardiol na liście życzeń Manchesteru City

Real Madryt ma ambitne plany związane z letnim okienkiem transferowym. Florentino Perez chce przygotować Jose Mourinho najlepszy możliwy skład. Najnowsze doniesienia z obozu Królewskich przekazuje serwis „TEAMtalk”. Otóż hiszpański gigant wyznaczył kolejny cel. W kręgu ich zainteresowań znalazł się Josko Gvardiol z Manchesteru City.

Reprezentant Chorwacji miałby być odpowiednim wzmocnieniem na lewą obronę. Real Madryt obserwował sporą liczbę zawodników na tę pozycję. Wymieniało się m.in. Riccardo Calafioriego czy też Leviego Colwilla. Wybór ostatecznie padł na gracza The Citizens. Królewscy jeszcze nie wykonali pierwszych kroków dążących do transferu, ale wkrótce sytuacja powinna ulec zmianie.

Real Madryt znów szaleje na rynku transferowym. Jose Mourinho chce mieć gwiazdy w swoim zespole. Na liście życzeń Królewskich znajduje się także Enzo Fernandez. Florentino Perez, po wygranych wyborach, ma teraz spokojniejszą głowę i może w pełni skupić się na wzmocnieniach. Celem Los Blancos jest przede wszystkim powrót na szczyt hiszpańskiej piłki oraz Ligi Mistrzów.

Josko Gvardiol natomiast w poprzednim sezonie rozegrał 25 spotkań pod okiem Pepa Guardioli. Obrońca Manchesteru City zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył pięć asyst.