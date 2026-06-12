FC Barcelona otrzymała sygnał od napastnika, który jest łączony z przeprowadzką na Camp Nou. Darwin Nunez czeka na ofertę, ponieważ wyraził chęć gry dla Dumy Katalonii - informuje "Mundo Deportivo".

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Darwin Nunez wybrał FC Barcelonę! Napastnik czeka na ofertę

FC Barcelona walczy o pozyskanie nowego napastnika. Priorytetem mistrzów Hiszpanii jest Julian Alvarez. W tym momencie Argentyńczyk jest jednak bliżej Arsenalu. Na szerokiej liście znajduje się także Darwin Nunez. Z informacji przekazanych przez „Mundo Deportivo” dowiadujemy się, że Urugwajczyk jest zdecydowany, żeby dołączyć do Dumy Katalonii. Zawodnik Al-Hilal czeka już na ofertę transferową.

Darwin Nunez wręcz marzy o FC Barcelonie. Przedstawiciele reprezentanta Urugwaju robią wszystko, aby piłkarz dołączył do Dumy Katalonii. To jednak nie jest takie proste. Mistrzowie Hiszpanii mają w swoim notesie wielu napastników. Były zawodnik Liverpoolu jest na odległym miejscu i Blaugrana jeszcze nie bierze pod uwagę możliwość jego sprowadzenia.

Sytuacja Darwina Nuneza w Al-Hilal jest skomplikowana. Klub nie wiąże przyszłości z reprezentantem Urugwaju, który jest już spakowany do przeprowadzki. Wiele europejskich zespołowych zerka w jego kierunku, ale zawodnik myśli tylko o FC Barcelonie. Czas pokaże, czy jego marzenia zostaną spełnione w tym okienku transferowym.

Darwin Nunez dotychczas rozegrał 24 spotkania w koszulce Al-Hilal. Napastnik zdołał dziewięciokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył pięć asyst.