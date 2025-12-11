Zieliński wyróżniony przez Serie A! Nagroda za bramkę miesiąca [WIDEO]

Piotr Zieliński otrzymał nagrodę za bramkę miesiąca w Serie A. W ten sposób liga doceniła jego gola w meczu z Hellasem Werona. Polak wyprzedził w głosowaniu m.in. Rolando Mandragorę.

Christian Santi / Alamy Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Zieliński z golem miesiąca w Serie A!

Piotr Zieliński w ostatnich tygodniach otrzymuje coraz więcej minut na boisku. Za zaufanie, jakim obdarzył go Cristian Chivu odpłaca się świetną grą. Reprezentant Polski bez wątpienia był w listopadzie jednym z najlepszych zawodników Interu Mediolan. Co więcej, oprócz bardzo dobrej formy, prezentuje wysoką skuteczność. W sześciu meczach w listopadzie zdobył dwie bramki.

Strzelanie rozpoczął na samym początku miesiąca, gdy Inter udał się na wyjazd do Werony, aby zmierzyć się z Hellasem. Nerazzurri wygrali tamto spotkanie (2:1). Zieliński otworzył wynik meczu w 16. minucie, zdobywając fantastycznego gola zza pola karnego.

Okazało się, że gol Zielińskiego został wybrany bramką miesiąca w Serie A. Na oficjalnej stronie ligi ukazała się informacja, że 31-latek wygrał w głosowaniu, wyprzedzając innego pomocnika Rolando Mandragorę z Fiorentiny.

🎩🇵🇱 La magia al volo di Piotr Zielinski vince l'@IliadItalia GOAL OF THE MONTH – novembre! 🏆 pic.twitter.com/BLDfmFeIY4 — Lega Serie A (@SerieA) December 10, 2025

Oprócz bramki z Hellasem na listę strzelców wpisał się również w starciu z Atletico Madryt w Lidze Mistrzów. Łącznie w tym sezonie Zieliński wystąpił w 18 meczach, zdobywając dwa gole i notując dwie asysty. W barwach Il Biscione gra od lipca 2024 roku. Przez ostatnie miesiące dużo pisało się o możliwym odejściu, lecz aktualnie wygląda na to, że Polak zyskał uznanie w oczach Cristiana Chivu.