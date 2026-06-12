Tomaszewski zmasakrował Neymara! Nie miał litości dla gwiazdora

Jan Tomaszewski nie szczędził krytyki jednej z największych gwiazd reprezentacji Brazylii. W rozmowie z Super Expressem zmasakrował Neymara. "Potrzebny mu rezonans głowy" - mówił były bramkarz.

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Neymar

Neymar oberwał od Tomaszewskiego. „Potrzebny mu rezonans głowy”

Reprezentacja Brazylii w nocy z soboty na niedzielę rozpocznie grę na mundialu. Pierwszym rywalem podczas Mistrzostw Świata 2026 będzie Maroko. W 1. kolejce fazy grupowej na pewno nie zagra Neymar, który walczy z czasem, żeby wrócić do zdrowia. Na kilka tygodni przed startem turnieju 34-latek doznał kontuzji. Mimo to Carlo Ancelotti nie zdecydował się go zastąpić innym zawodnikiem.

Neymar kilka dni temu przeszedł rezonans, który wykazał pewną poprawę. Mimo to cały czas istnieje niepokój, czy doświadczony piłkarz będzie w stanie zagrać na mundialu. Suchej nitki nie zostawił na nim Jan Tomaszewski w rozmowie z Super Expressem.

– Co do Brazylii, to wierzyłem, że Carlo Ancelotti poprowadzi tę drużynę wysoko. Ale zwątpiłem, kiedy dowiedziałem się, że Neymar został powołany na życzenie kibiców. Podobno nie wiadomo czy zagra, bo miał rezonans nogi. Rezonans to mu potrzebny, ale głowy – powiedział Jan Tomaszewski w rozmowie z Super Expressem.

Trzeba odnotować, że Neymar nie grał w kadrze od października 2023 roku. Ostatnim meczem w reprezentacji Brazylii było spotkanie z Urugwajem. Łącznie uzbierał w drużynie narodowej 128 występów, w których zdobył 79 bramek. Na co dzień jest związany z Santosem, z którym wiąże go kontrakt do grudnia 2026 roku.