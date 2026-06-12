Bayern Monachium finalizuje duży transfer. Zapłaci 55 milionów euro

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Nathaniel Brown o krok od Bayernu Monachium

Bayern Monachium zapowiada aktywność na rynku podczas letniego okienka transferowego. Trener bawarskiej drużyny – Vincent Kompany – liczy na kilka przemyślanych wzmocnień, które pozwolą jego zespołowi prezentować się jeszcze lepiej w nadchodzącym sezonie. Przypomnijmy, że ekipa Die Roten ma za sobą bardzo udaną kampanię, zakończoną zdobyciem dubletu w postaci mistrzostwa Bundesligi oraz Pucharu Niemiec. Do pełni szczęścia zabrakło jedynie triumfu w Lidze Mistrzów, dlatego klub z Allianz Areny zamierza zwiększyć swoje szanse na sukces także na arenie międzynarodowej.

Aby skutecznie walczyć o potrójną koronę, Bayern Monachium planuje poszerzyć swoją kadrę. Wszystko wskazuje na to, że pierwszy transfer niemieckiego giganta może zostać sfinalizowany już w najbliższym czasie. Jak informuje Florian Plettenberg ze stacji telewizyjnej „Sky Sports”, bawarski potentat prowadzi zaawansowane rozmowy z Eintrachtem Frankfurt w sprawie pozyskania Nathaniela Browna. Negocjacje dotyczące 22-letniego lewego obrońcy przebiegają bardzo sprawnie, a kwota transakcji ma wynieść około 55 milionów euro. Obie strony są coraz bliżej osiągnięcia pełnego porozumienia.

Brown z powodzeniem reprezentuje barwy zespołu Orłów od czerwca 2024 roku, gdy przeniósł się do tego klubu z FC Nuernberg za trzy miliony euro. W minionym sezonie rozegrał aż 42 spotkania, zdobył cztery bramki oraz zanotował sześć asyst. Kontrakt mierzącego 176 centymetrów wahadłowego obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku. Jednak wygląda na to, że czterokrotny reprezentant Niemiec już wkrótce zamieni Frankfurt na Monachium i zasili szeregi mistrza kraju.