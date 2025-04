Zieliński wrócił na boisko! Pierwszy mecz od prawie dwóch miesięcy

Orange Pics BV / Alamy Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Zieliński wrócił po kontuzji, pojawił się na boisku w meczu Inter – Roma

Piotr Zieliński przez ostatnie siedem tygodni był wyłączony z gry ze względu na kontuzję łydki. Reprezentant Polski nabawił się urazu na początku marca w spotkaniu z Monzą. Pomocnik pojawił się na boisku w 70. minucie, a już trzy minuty później musiał opuścić murawę.

30-latek opuszczał boisko z grymasem bólu na twarzy, a pomagali mu w tym klubowi lekarze. Bezpośrednio po meczu Simone Inzaghi sugerował, że sytuacja nie wygląda najlepiej, co potwierdziły późniejsze badania. Polak zmagał się z naciągnięciem mięśnia przyśrodkowego.

Od jakiegoś czasu włoska prasa spekulowała, że Zieliński wróci do gry na mecz z AS Romą w 34. kolejce Serie A. Doniesienia z Półwyspu Apenińskiego okazały się prawdą, bowiem Polak znalazł się w kadrze meczowej Interu Mediolan. Co więcej, trener Simone Inzaghi wpuścił go na boisko w 81. minucie spotkania, a doświadczony pomocnik zastąpił na murawie Nicolo Barellę.

80’: Final changes.



ON:

Piotr Zieliński, Joaquín Correa



OFF:

Nicolò Barella, Davide Frattesi#Inter 0-1 Roma — Inter Xtra (@Inter_Xtra) April 27, 2025

Dla Zielińskiego był to pierwszy mecz od 8 marca, czyli dnia, w którym doznał kontuzji. Przerwa była prawie dwumiesięczna, więc zanim wychowanek Zagłębia Lubin otrzyma nieco więcej minut, musi minąć trochę czasu. Niewykluczone, że w następnych spotkaniach będziemy oglądać byłego piłkarza Napoli wchodzącego z ławki rezerwowych.

W tym sezonie Zieliński wystąpił w koszulce Interu w 34 meczach, zdobywając dwie bramki i notując trzy asysty.