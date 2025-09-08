Zieliński ocenił pobyt w Interze. Jasna deklaracja na ten sezon

Kines Milano / Alamy Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Chcę udowodnić, że jestem piłkarzem na miarę Interu – mówi Zieliński

Piotr Zieliński latem ubiegłego roku zmienił klub wewnątrz Serie A. Po wygaśnięciu kontraktu z Napoli przeniósł się na zasadzie wolnego transferu do urzędującego wtedy mistrza Włoch, czyli Interu Mediolan. Z Il Biscione podpisał umowę do czerwca 2028 roku. Pierwszy sezon w Lombardii był daleki od oczekiwań, ponieważ 31-latek często zmagał się z różnymi problemami zdrowotnymi.

Łącznie zaliczył 39 spotkań, w których zdobył dwie bramki i zanotował trzy asysty. W większości przypadków pojawiał się na boisku po wejściu z ławki rezerwowych. W rozmowie z Simone Tongą z portalu sportmediaset.it zdradził, że chce udowodnić swoją jakość.

– Od początku przydarzały mi się drobne kontuzje, które nie pozwalały mi być w pełni formy. Potem pojawił się kolejny uraz, właśnie gdy zaczynałem nabierać odpowiedniej pewności siebie i regularności. Niestety, kontuzje odcisnęły swoje piętno na moim pierwszym sezonie w Interze, ale mimo wszystko było dobrze i jestem zadowolony. W tym roku chcę udowodnić, że jestem piłkarzem na miarę Interu, z jakością, która pozwoli mi dać drużynie bardzo wiele – powiedział Piotr Zieliński w rozmowie z serwisem sportmediaset.it.

Przed rozpoczęciem sezonu Nerazzurri sprowadzili dwóch nowych pomocników. Do zespołu dołączyli Luka Sucić i Andy Diouf. Reprezentant Polski został zapytany o ewentualną zmianę pozycji na boisku. Jak sam mówi, jest gotowy grać tam, gdzie ustawi go Cristian Chivu, czyli szkoleniowiec Interu. „Jestem gotowy na wszystko, mogę grać wszędzie w środku pola: dam z siebie maksimum niezależnie od pozycji, na której ustawi mnie trener” – przekonuje Zieliński.

W trwającym sezonie pojawił się na boisku dwukrotnie. Łącznie w rywalizacji z Torino i Udinese uzbierał tylko 18 minut.