Zieliński na topie we Włoszech! Co za słowa o Polaku

Piotr Zieliński ponownie zasłużył na słowa uznania za swój występ. Włoskie media piszą o Polaku w samych superlatywach. Inter Mediolan z nim w składzie wrócił na pozycję lidera w tabeli Serie A.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Inter wrócił na fotel lidera Serie A, Włoskie media zachywcone Zielińskim

Inter Mediolan po 15. kolejce Serie A ponownie znalazł się na fotelu lidera. Nerazzurri wygrali wyjazdowe starcie z Genoą (2:1) i korzystając z porażki Napoli oraz Milanu znaleźli się na szczycie ligowej tabeli. Kolejny świetny występ na włoskich boiskach zaliczył Piotr Zieliński. Reprezentant Polski rozegrał niemal całe spotkanie, schodząc z boiska dopiero w 90. minucie.

Zieliński w meczu z Genoą zastąpił w wyjściowej jedenastce Hakana Calhanoglu. Oznaczało to, że musi wcielić się w rolę rozgrywającego, co jak zaznaczają media z Półwyspu Apenińskiego, nie jest ulubioną rolą Polaka. Mimo to ze swoich obowiązków wywiązał się wzorowo, za co zebrał fantastyczne recenzje w tamtejszej prasie. Eurosport pisał nawet, że Zieliński to obowiązkowy wybór Chivu.

– Błyski i cienie. Rola rozgrywającego nie jest jego naturalną pozycją i w niektórych momentach meczu było to widać, ponieważ ciągnęło go w inne strefy boiska. Jednak pod względem jakości i zaangażowania nie można mu nic zarzucić – ocenia Calciomercato.

– Kontynuuje swój powolny – a być może wcale nie aż tak powolny – rozwój z meczu na mecz. Obowiązkowy wybór Cristiana Chivu, odwdzięcza się za zaufanie dużą intensywnością w środku pola – pisze włoski Eurosport.

– Gra na pozycji rozgrywającego zamiast Calhanoglu, w roli której zupełnie nie lubi. A jednak ta rola zdaje się lubić jego, bo wygląda jak skrojona pod jego charakterystykę. W pierwszej połowie jest wręcz dominujący, zawsze z podniesioną głową i obecny także fizycznie – skomentował występ Zielińskiego serwis fcinter1908.it.

– Chivu powierzył mu klucze do drużyny, a on skutecznie ją poprowadził. Z dobrym tempem i płynnością w rozegraniu – chwali leggo.it.

W tym sezonie Zieliński ma na swoim koncie 19 występów, w których zdobył 2 gole i zanotował 2 asysty. Łącznie uzbierał 868 minut. W porównaniu do początku kampanii cieszy się większym zaufaniem trenera, czego dowodem jest większa liczba spotkań w pierwszym składzie.