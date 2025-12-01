Zieliński dał impuls, który pobudził Inter. Włosi apelują do Chivu

Piotr Zieliński w meczu Pisa - Inter rozegrał czterdzieści pięć minut. Po wejściu reprezentanta Polski drużyna zaczęła grać zdecydowanie lepiej. Formę pomocnika doceniły włoskie media, apelując, aby grał więcej.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Inter wygrał, a Zieliński potwierdził dobrą formę!

Inter Mediolan szybko otrząsnął się po porażce z Atletico Madryt w Lidze Mistrzów (1:2). W niedzielę po południu podopieczni Cristiana Chivu mierzyli się na wyjeździe z beniaminkiem Serie A. Choć nie bez problemów, to zdobyli komplet punktów, wygrywając z Pisą (2:0).

Od początku drugiej połowy na boisku pojawił się Piotr Zieliński. Reprezentant Polski zastąpił Petara Sucicia, a jego zmiana dała drużynie impuls, który zmienił obraz spotkania. Pomocnik udowodnił, że jest w dobrej formie, notując asystę drugiego stopnia przy golu Lautaro. Warto dodać, że w listopadzie Zieliński zdobył dwie bramki dla Interu. Pierwszą w meczu z Weroną, a drugą przeciwko Atletico.

Z występu 31-latka były zadowolone włoskie media, które podkreślają formę piłkarza. Włoski Eurosport jest przekonany, że w następnych meczach Chivu nie ma wyjścia i musi postawić na Zielińskiego od pierwszych minut.

„Sucić nie grał źle, ale to Zieliński zmienił mecz. Jest w formie i to widać. Nadawał tempo i rozpoczął akcję, która doprowadziła do gola Lautaro. Bardzo dobry mecz” – chwalił reprezentanta Polski serwis fcinter1908.it.

„Nie byłoby zaskoczeniem, gdyby w następnych meczach otrzymał większą liczbę minut” – napisał włoski Eurosport.

„Dawno nie był tak błyskotliwy, jak teraz. Jest w świetnej dyspozycji” – pisze o Zielińskim serwis Calciomercato.

W tym sezonie Zieliński wystąpił w 15 meczach, w których zdobył dwie bramki i zaliczył asystę. Łącznie uzbierał 583 minuty.