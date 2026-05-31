Juventus przygotowuje się do przeprowadzenia głośnego wzmocnienia. Na radarze Starej Damy znalazł się Eduardo Camavinga z Realu Madryt - informuje "La Gazzetta dello Sport".

Juventus chciałby podłączyć się do walki o najważniejsze cele na włoskiej arenie. Ostatnie lata posuchy sprawiły, że Luciano Spalletti chce jak najszybciej wzmocnić skład, aby zagrozić w przyszłym sezonie. Jak się okazuje, Stara Dama może przeprowadzić wielki transfer. „La Gazzetta dello Sport” zdradza, że w kręgu zainteresowań turyńczyków znajduje się Eduardo Camavinga z Realu Madryt.

Francuski pomocnik, który mundial obejrzy z wysokości kanapy, miałby krótkoterminowo występować w koszulce Juventusu. Stara Dama rozważa bowiem wyłącznie wypożyczenie piłkarza Królewskich. Turyńczycy nie dysponują budżetem, który pozwoliłby im przeprowadzić transfer definitywny. Sam zawodnik mógłby odbudować swoją formę na boiskach Serie A, więc sami Los Blancos myślą o tym rozwiązaniu.

Eduardo Camavinga wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku transferowym. Zarówno Manchester United, jak i Liverpool myślą o pozyskaniu gracza Realu Madryt. Na ten moment jednak Francuz jest najbliżej przeprowadzki na Półwysep Apeniński. Ale również nie można wykluczać jego pozostania na Estadio Santiago Bernabeu.

W poprzednim sezonie Eduardo Camavinga rozegrał 43 spotkania w koszulce Realu Madryt. Pomocnik zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył jedną asystę.