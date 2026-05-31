Arsenal zainteresował się czołowym włoskim bramkarzem

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Marco Carnesecchi

Marco Carnesecchi łączony z Arsenalem

Arsenal ma za sobą bardzo udany sezon, choć w szatni drużyny Kanonierów z pewnością panuje pewien niedosyt po wczorajszej porażce w finale Ligi Mistrzów. Mimo tego londyńczycy mogą być zadowoleni z minionej kampanii, którą zwieńczyli zdobyciem mistrzostwa Premier League. W angielskim klubie istnieje przekonanie, że obecny projekt zmierza we właściwym kierunku, a celem na kolejny sezon będzie walka o jeszcze większe sukcesy zarówno na krajowym podwórku, jak i w europejskich rozgrywkach.

Arsenal nie zamierza spoczywać na laurach i już teraz przygotowuje się do następnej kampanii. Władze z Emirates Stadium uważnie monitorują rynek transferowy w poszukiwaniu zawodników, którzy mogliby podnieść jakość kadry. Jak informuje serwis „Tutto Atalanta”, na celowniku Kanonierów znalazł się Marco Carnesecchi. Włoski bramkarz przykuł uwagę mistrzów Anglii swoimi bardzo dobrymi występami. W Londynie prawdopodobnie pełniłby rolę zmiennika Davida Rayi, zajmując miejsce Kepy Arrizabalagi.

25-letni golkiper na co dzień reprezentuje barwy Atalanty Bergamo, gdzie regularnie potwierdza swoją wysoką klasę. Jego wartość rynkowa jest aktualnie szacowana na 40 milionów euro, dlatego Arsenal musiałby liczyć się ze znacznym wydatkiem. W zakończonym niedawno sezonie Marco Carnesecchi rozegrał 50 spotkań, stracił 56 bramek i zachował 17 czystych kont. Kontrakt włoskiego bramkarza obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku, co wzmacnia pozycję negocjacyjną klubu z Serie A w przypadku ewentualnych rozmów transferowych.