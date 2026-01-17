Nie żyje Rocco Commisso. Był właścicielem Fiorentiny

Fiorentina poinformowała o śmierci Rocco Commisso. Amerykański miliarder był właścicielem klubu od czerwca 2019 roku. Miał 76 lat.

PressFocus Na zdjęciu: Rocco Commisso

Smutne wieści dotarły z Włoch w sobotę (17 stycznia). W nocy zmarł Rocco B. Commisso, czyli właściciel Fiorentiny. Miał 76 lat. O śmierci amerykańskiego miliardera powiadomił klub, umieszczając specjalny komunikat w mediach społecznościowych.

„Z ogromnym bólem i smutkiem rodzina Commisso, wraz z żoną Catherine, dziećmi Giuseppe i Marisą oraz siostrami Italią i Raffaeliną, informuje o śmierci Prezydenta Rocco B. Commisso. Po długim okresie leczenia odszedł od nas nasz ukochany Prezydent, a dziś wszyscy opłakujemy jego stratę” – brzmi komunikat na oficjalnej stronie Fiorentiny.

Podczas jego rządów Fiorentina dwukrotnie dotarła do finału Ligi Konferencji (2023 i 2024) oraz do finału Pucharu Włoch (2023). Klub z Florencji przeszedł w jego ręce w czerwcu 2019 roku. Kwota transakcji była szacowana na ok. 150-200 milionów euro. Imieniem Rocco B. Commisso nazwano ośrodek treningowy Violi, który powstał jesienią 2023 roku w bagno a Ripoli na przedmieściach Florencji.

Fiorentina w niedzielę ma zaplanowany mecz wyjazdowy z Bologną w ramach 21. kolejki Serie A. Na ten moment nie wiadomo czy się odbędzie. Ostatnio podczas losowania Ligi Konferencji stało się jasne, że Viola zagra w barażach z Jagiellonią Białystok.