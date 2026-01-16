Z kim zagra Jagiellonia w Lidze Konferencji? Rywal Jagiellonii i terminarz

Jagiellonia Białystok poznała rywala w fazie play-off Ligi Konferencji. Zespół Adriana Siemieńca zmierzy się z nim o awans do 1/8 finału.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Jagiellonia zagra z ACF Fiorentiną o awans do 1/8 finału Ligi Konferencji

Jagiellonia Białystok dobrze spisała się w fazie zasadniczej Ligi Konferencji, zajmując 17. miejsce w tabeli. Oznacza to jednak, że polski klub nie wywalczył bezpośredniego awansu do 1/8 finału. W związku z tym będzie musiał rozegrać dodatkową rundę, czyli fazę play-off.

W czwartkowe popołudnie odbyło się losowanie tego etapu. Stąd wiadomo już, że zespół Adriana Siemieńca zmierzy się ACF Fiorentiną o awans do kolejnej rundy europejskich pucharów. Spotkania te zostaną rozegrane 19 i 26 lutego, a więc praktycznie za miesiąc.

Włoski klub zajął 15. miejsce, notując trzy zwycięstwa i trzy porażki. Co ciekawe Viola przegrała z takimi ekipami jak szwajcarskie Lausanne, greckie AEK Ateny i niemieckie FSV Mainz, które znajduje się w strefie spadkowej Bundesligi. W przeszłości w 2023 roku Fiorentina pokonała Lecha Poznań w dwumeczu 6:4 w ćwierćfinale tych rozgrywek.

