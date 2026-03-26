Zamieszanie wokół Leao i Allegriego. Gwiazdor odpowiedział

09:10, 26. marca 2026
Mateusz Bednarski

AC Milan mierzy się z zamieszaniem wokół Rafaela Leao i jego relacji z trenerem Massimiliano Allegrim. Według Gazzetta dello Sport doszło do spięcia, które zawodnik szybko skomentował.

fot. LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Rafael Leao

Leao odpowiada po doniesieniach o kłótni

Rafael Leao znalazł się w centrum uwagi po ostatnich wydarzeniach w Milanie. Portugalczyk najpierw zareagował emocjonalnie po zmianie w meczu z Lazio. Następnie nie znalazł się w kadrze na spotkanie z Torino, co wzbudziło kolejne pytania.

Oficjalnie jego absencję tłumaczono problemami zdrowotnymi. Jednocześnie La Gazzetta dello Sport poinformowała o napięciu między zawodnikiem a trenerem. Do sytuacji miało dojść podczas jednego z treningów przed meczem.

Według doniesień Massimiliano Allegri zwrócił uwagę na zaangażowanie skrzydłowego. Trener oczekiwał większej pomocy dla zespołu oraz skuteczności w ataku. Odpowiedź zawodnika miała być krótka i stanowcza. – Nie mogę tego zrobić – powiedział zawodnik według doniesień mediów.

Po tej sytuacji szkoleniowiec zdecydował o pominięciu Leao w meczu z Torino. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem Milanu 3:2. Decyzja tylko podsyciła spekulacje wokół relacji w zespole.

Leao szybko odniósł się do medialnych doniesień w mediach społecznościowych. Opublikował symbol czerwonego krzyżyka co zostało odebrane jako zaprzeczenie całej historii. Problemy zdrowotne sprawiły też, że nie znalazł się w kadrze Portugalii.

