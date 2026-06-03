Bayern złożył ofertę. Kilkadziesiąt milionów za pomocnika

Bayern Monachium wyraża konkretne zainteresowanie Ismaelem Saibarim. Rik Elfrink z Eindhovens Dagblad informuje, że Bawarczycy już złożyli ofertę za reprezentanta Maroka.

Rene Nijhuis / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Bayern negocjuje z PSV

Podwójna korona, czyli mistrzostwo i puchar kraju – tak Bayern Monachium zakończył sezon 2025/26. Niemiecki gigant dotarł także do półfinału Ligi Mistrzów, w którym musiał uznać wyższość Paris Saint-Germain. Die Roten marzą o zwycięstwie w elitarnych rozgrywkach i w tym celu muszą wzmocnić kadrę.

Bawarczycy chcą zwiększyć rywalizację w ofensywie. Na celowniku ekipy z Monachium znalazł się Ismael Saibari. Gwiazda PSV Eindhoven ma za sobą udane rozgrywki – w 37 spotkaniach Marokańczyk zdobył 19 bramek i zanotował dziewięć asyst.

Ofensywny pomocnik, który może występować także na prawym skrzydle i jako centralna postać ataku, jest związany z obecnym pracodawcą kontraktem ważnym do 30 czerwca 2029 roku. PSV nie zamierza blokować odejścia kluczowego zawodnika, ale zamierza na nim solidnie zarobić.

Rik Elfrink z Eindhovens Dagblad zdradził, że Bayern złożył już pierwszą ofertę za Saibariego. Wynosi ona 48 milionów euro. Włodarze holenderskiego giganta postanowili odrzucić tę propozycję.